Bastián Tapia no se confía antes del duelo con Deportes Antofagasta: "No estamos en posición de juzgar a ningún rival"

Universidad de Chile sale nuevamente a la cancha este fin de semana con la ilusión de quedarse con su segundo triunfo consecutivo. Los azules viajarán para medirse ante Deportes Antofagasta luego de haber abrochado una sufrida victoria ante Unión La Calera en el reinicio del Campeonato Nacional.

Bastián Tapia fue el que le dio el agónico triunfo a los azules. Cuando se jugaba el 90'+5 en el Santa Laura, el canterano cabeceó al arco calerano luego de un tiro libre ejecutado por Israel Poblete, marcando el 2-1 para el elenco universitario.

Aunque, entre la euforia del momento, Tapia no recuerda mucho lo que fue su primera anotación en el profesionalismo. "Al otro día lo hablaba con mi familia y, bien en serio, no me acuerdo mucho del gol. Fue un momento de euforia, fue mi primer gol, algo soñado, aparte ganamos tres puntos y con uno menos. Hago el intento y me acuerdo súper poco: cabeceo, miro al arco, entra y empiezo a correr y celebrar. Como no estoy acostumbrado a hacer goles, no sabía como celebrarlo", comentó a los micrófonos oficiales del club.

Dejando atrás su primer tanto, Tapia pone su enfoque en lo que será el encuentro ante Antofagasta. Los pumas son colistas en la tabla de posiciones, acumulando solo dos triunfos en el torneo, pero el defensa azul no se confía antes de enfrentar a los nortinos.

"Sabemos que no vienen muy bien, pero no estamos en posición de juzgar a ningún rival, sabemos que será un partido difícil. Ellos serán locales y se harán respetar. Tienen buenos jugadores y nosotros igual, sabemos que será un partido complicado pero estamos con la mejor disposición y las ganas de ir a buscar los tres puntos", comentó.

El encuentro entre los pumas puede ser el debut de Nery Domínguez, zaguero que arribó la semana pasada al Centro Deportivo Azul. Tapia espera combinar su juventud con la experiencia del argentino. "Nos suma bastante, tiene experiencia y la voz necesaria para aportar en ciertas circunstancias dentro de la cancha. Por nuestra juventud, creo que cometemos pequeños errores y la cosa es ir complementándonos bien todos. Sabemos cuáles son nuestras debilidades, obviamente tenemos que afiatarnos y dar de todo un poco, yo poner mis ganas y él su experiencia. Tenemos seguro que será un buen aporte", comentó Tapia.