Rodrigo Goldberg se atrevió a poner el tema en el tapete. Aunque reconoció haberlo hecho sin pruebas, pero también sin ninguna duda. En su rol de comentarista en Al Aire Libre en Cooperativa, el Polaco lanzó una piedra que se maneja de manera extraoficial en el mundillo del fútbol chileno, pero que nadie había querido sacar a la luz pública.

"Nunca voy a tener una prueba, pero no me cabe ninguna duda de que Victoriano Cerda compró acciones en la U", afirmó el otrora delantero de los estudiantiles en torno a la supuesta participación del presidente de Huachipato en la administración de Azul Azul.

Una declaración que encendió las alarmas de las dudas y que forma parte de un reportaje que el Centro de Investigación Periodística (CIPER Chile) publicó este viernes 5 de agosto. Los periodistas Nicolás Valenzuela y Benjamín Miranda confirmaron lazos comerciales entre sociedades que cuentan con la participación de Cerda y de Michael Clark, timonel de la concesionaria que controla el destino del Romántico Viajero.

También aparece el nombre de Patricio Kiblisky (en el reportaje aseguran que le gusta que lo llamen Patrick, como es conocido en el ambiente del fútbol) ligado a algunas negociaciones. CIPER cuenta que Clark trabajó en algunas asesorías con su empresa Redwood Capital a Nexus Health, grupo que adquirió la propiedad de Isapre Colmena que Carlos Heller puso a la venta. Cerda, Kiblisky y los dueños de Nexus coinciden en la cúpula de la sociedad RVX Asset Management

"No se encontraron documentos que acrediten que Cerda o los Kiblisky participan en la propiedad de Azul Azul, pero sí negocios -algunos con ramificaciones en territorios considerados paraísos fiscales- en los que aparecen los nombres del dueño de Huachipato, de diversos miembros de la familia Kiblisky y de los controladores de Nexus. Y el de Clark prestándoles asesorías financieras", reza el sexto de los 49 párrafos con los que cuenta el artículo. Ninguno de los tres aludidos concedió una entrevista para la ocasión, tal como aclaró el citado medio.

Rodrigo Goldberg insiste: "El vínculo entre Huachipato y la U es demasiado evidente"

Y Rodrigo Goldberg volvió a opinar, ahora con todos los antecedentes que CIPER Chile puso a disposición. "Yo lo dije hace un tiempo. Lo mantengo: no tengo ninguna prueba, ninguna, y no la voy a tener. El reportaje lo detalla, quiero leerlo de nuevo para darle una bajada más detenida", dijo el Polaco, como una introducción a lo que vino.







"El vínculo entre Huachipato y la U es demasiado evidente, compraron con sobreprecio y no es primera vez. Esto pasó hace mucho tiempo también, no es algo de ahora no más. En esta en particular, fue demasiado evidente. Si se enojan, lo siento mucho, pero yo voy a mantener mi posición", manifestó el ex gerente deportivo de Azul Azul en torno a varias negociaciones, como la compra de la mitad del pase de Ignacio Tapia, el 50 por ciento de la carta de Israel Poblete, los fichajes de Gabriel Torres y Jimmy Martínez y el costosísimo préstamo del venezolano Yeferson Soteldo, además del cuestionado arribo del portero Martín Parra para competir con Cristóbal Campos.