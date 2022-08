Aunque Coquimbo Unido sufrió una dolorosa derrota 1-0 ante O'Higgins, que lo hunde en la tabla de posiciones, su entrenador, Fernando Díaz, no pierde la fe. "Está difícil, pero creo que nos salvamos. Si somos capaces de retomar lo que hicimos contra Cobresal y mantener la seguridad defensiva, podemos dar la sorpresa", explica el DT en diálogo con Redgol.

Donde no parece tener tanta fe es en el delicado tema de los arbitrajes. Nano Díaz siente que en las últimas semanas aparecieron presiones contra los réferis, que terminan alterando su rendimiento. "Nosotros tenemos claro que hay clubes poderosos que están peleando con nosotros para evitar el descenso", sentencia el estratega pirata.

Se refiere obviamente a Universidad de Chile, rival de los coquimbanos en la próxima fecha, específicamente el 7 de septiembre a las 18:00 horas en Valparaíso. Por eso, Díaz aclara: "Yo creo absolutamente en la honestidad de los árbitros, pero no me gusta que haya presión de ninguno de los equipos, no me gusta ni siquiera el tema de la reunión de los clubes con los árbitros, porque en el fondo es presiona", asegura en alusión a la visita de Mauricio Etcheverry, delegado de la U, a la Comisión de Árbitros.

Por eso, el DT coquimbano hace una exigencia: "Nunca me ha gustado mucho hablar del arbitraje, pero sí de las presiones que se puedan ejercer sobre un determinado árbitro, de diferentes maneras. No todos los árbitros son capaces de soportar la presión. Los árbitros que deben dirigir los partidos involucrados con el descenso deben ser los mejores para mí, porque es donde más presiones existen, incluso más que en la lucha por el título".

La polémica Francisco Caamaño y José Cabero



El entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz, no pasa por alto la polémica de los últimos días, la amistad entre el ex árbitro y ex preparador físico de los árbitros y actual PF pirata, Francisco Caamaño; con José Cabero, réferi de Primera División que estuvo en el VAR en la victoria de Coquimbo sobre Cobresal un par de fechas antes y dirigió el último fin de semana contra O'Higgins.

"Sentí que la semana pasada se quiso presionar al árbitro Cabero con diferentes situaciones. Obviamente tengo mis reparos con el arbitraje, no con nuestra actuación ni con el resultado, pero si vi luego la agresión a (Jorge Paul) Gatica, que me pareció fuertísima, el foul a Joe Abrigo y una jugada en la que hay tres penales en uno", enumera el director técnico.

Y agrega: "Son situaciones que, al parecer, en esto el que no llora no mama. Es que esto no es sólo este partido con la U. Yo no quiero poner un nombre de una u otra persona, pero me parece que cualquier tipo de presión que se ejerza sobre alguien es malo. Los árbitros no deberían permitir ese tipo de situaciones. Incluso, de repente aparece alguien en la prensa cuestionando la honra de nuestro preparador físico, involucrándolo con Cabero".

Y no se detiene: "Y Cabero siente la presión. En el primer tiempo te cobra ocho faltas que no son, y al rival seis faltas que no son. Eso lo revisamos con el analista. Pero la presión hace que un árbitro de repente diga 'ah para que no me acusen de que soy amigo de esta persona, en lugar de cobrar normal, lo mato'. Y así pasó".

Por eso, Díaz pide especial cuidado en el tramo final del campeonato: "Eso puede volver a pasar en cualquier partido, cuando hay presiones externas. Por eso sigo pensando que en deben dirigirlos los mejores árbitros de Chile, porque se juega mucho. El descenso en muy complicado, hay muchas presiones, incluso más que con el título", puntualiza.

Más críticas a José Cabero



Fernando Díaz no soltó a José Cabero, protagonista de una semana movida luego de la nota de Redgol. En ese sentido, el técnico de Coquimbo Unido siente que el árbitro no cobró lo que correspondía, al verse presionado por los hechos.

"A Joe Abrigo lo perdí, fue el pisotón de un rival. Gatica quedó mareado producto de una agresión, porque cuando un jugador va con la pierna arriba y además le pone las dos manos en la cara, no hay otra lectura que la tarjeta roja. Tuvimos que cambiarlo a él y a Abrigo, cosas que sí inciden en el rendimiento", reclamó el Nano.

Por eso, cree que el tema debe tomarse con pinzas. "Tenemos una autocrítica que hacer con los jugadores, pero todo esto anexo también influye. Muchas veces puedes ganar un partido jugando mal o un partido parejo se puede dilucidar cuando un árbitro cobra bien o cobra mal. Y para que cobre bien, las presiones que se dejan establecidas en reuniones o con alguien que gritó que el árbitro es amigo de alguien, van a enredar al mismo árbitro. Cabero en eso estuvo enredado", completa el es presidente del Colegio de Entrenadores.

Coquimbo Unido es el equipo más comprometido con el descenso, ya que solamente suma 19 puntos que lo tienen en el último lugar de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, a tres puntos de la línea de salvación que hoy incluye a Antofagasta y Universidad de Chile.