La situación que está pasando en Universidad de Chile en el Campeonato Nacional todavía no parece tener un punto final. Tras perder ante Coquimbo Unido, el que se lleva todas las críticas es nuevamente Santiago Escobar.

Uno que le está dando con todo es Mauricio Pinilla. El ex jugador azul y ahora comentarista en Deportes en Agricultura no se guardó nada, tras una nueva caída del equipo chuncho.

"No nos engañemos, Universidad de Chile no jugó nada de fútbol. Este es un premio para Coquimbo porque jugó al fútbol, trató de crear fútbol. Jugó de la forma que le da el Pato Graff al equipo, siempre insistiendo, no lanzando la pelota, buscando a sus volantes. Insistió siempre con sus conceptos, no se salió de su forma y es un premio a un equipo que trató de jugar al fútbol", analizó Pinilla.

Por lo mismo, por lo que viene mostrando en la competencia, el ex delantero golpea la mesa apuntando a Escobar, pero también a Luis Roggiero.

"En la U esto ya es insostenible. Señor Escobar pesque sus maletitas y vuelva por donde vino. Al igual que Luis Roggiero. Están arruinando a la U, porque no juega a nada, es un verdadero asco lo que mostró en Coquimbo. Solamente tuvo oportunidades por errores de Coquimbo. Creó una o dos jugadas en todo el partido y finalmente terminó perdiendo sobre la hora", la tiró con todo.

Para el jugador ya no hay cómo dar vuelta con este mismo sistema, por lo que llama a la dirigencia que busque alguien que sepa qué es la U.

"Esta es la debacle, es el momento en que hay que cambiar. Tiene que llegar un entrenador que realmente entienda lo que significa Universidad de Chile, que realmente entienda el momento, que hay un plantel descompensado y que realmente entienda que la U es uno de los equipos más grandes de Chile", finalizó.