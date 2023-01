Después de toda la polémica que significó su arribo, este miércoles Matías Zaldivia tuvo su esperado estreno con la camiseta de Universidad de Chile. El ex defensor dejó atrás su pasado en Colo Colo y jugó su primer partido en el Romántico Viajero, dejando una actuación destacado en los 90' minutos que estuvo en la cancha.

El zaguero no ha tenido un arribo fácil al cuadro estudiantil, ya que algunos cuestionan su pasado en el archirrival. No obstante, el jugador no piensa en eso y solo se dedica a responder con la pelota en los pies, algo que en su debut, se ganó los aplausos de los hinchas.

Pero más allá de haber rendido en lo personal, Universidad de Chile comenzó el 2023 con un revés que sacude el arranque del proceso de Mauricio Pellegrino. Tras el partido, Matías Zaldivia conversó con TNT Sports y dejó sus primeras sensaciones tras estrenarse con el Bulla.

"No es lindo empezar perdiendo, pero me deja tranquilo que lo que venimos trabajando salió en cancha. Hay que seguir en este camino, es un equipo en formación. Hay que dar tranquilidad en este momento y darle forma al equipo antes del torneo. Estos amistosos sirven mucho para mejorar día a día", señaló.

Uno de los puntos a destacar de la actuación de Matías Zaldivia es que jugó durante 90 minutos sin mostrar problemas, algo que preocupaba a los hinchas de la U por su historial de lesiones.

"Estoy viendo, los partidos son para soltar de a poco. Estoy contento porque me siento bien. Hoy se jugó 90 por primera vez y contento por sumar minutos", dijo al respecto.

Ya sobre el proceso de la U 2023, Matías Zaldivia recalcó que "es un equipo en formación, Mauricio trabaja con nosotros tácticamente la tenencia, el ser agresivos para presionar y cuando no salga, juntarnos y no dar espacios. Hoy se vieron cosas que intentemos hacer y por ese lado me deja tranquilo. Obviamente hay que prestar atención al o que no se hizo bien para mejorar".

Matías Zaldivia no piensa en las críticas por su pasado en Colo Colo

El pasado como jugador de Colo Colo ha generado molestias en algunos sectores de hinchas, pero para Matías Zaldivia eso no es tema. El jugador reveló estar muy tranquilo siendo parte de Universidad de Chile y que responderá con la pelota en los pies.

"Estoy agradecido a la gente del club que me hizo sentir cómodo, mis compañeros que me integraron rápido y la gente, que más que mi pasado, me recibieron bien. Espero retribuir en la cancha, es un partido que deja mejorar muchas cosas, pero estoy muy cómodo en el club", señaló.

Finalmente y consultado por los críticos, dejó un claro mensaje. "Solo pienso en el equipo, en mejorar. Tengo ansias de que empiece el torneo. Tengo ganas de que nos vaya bien, hay un gran plantel y hay que seguir trabajando. En lo personal no me enfoco mucho, sino en lo grupal y en dar todo de mí para ayudar al equipo".