Matías Zaldivia monopoliza las miradas en la visita de Universidad de Chile a Colo Colo en el estadio Monumental. El ex defensor del Cacique es el centro de la atención en el Superclásico del fútbol chileno y así lo ha sentido desde el primer minuto de su regreso a la cancha de Macul, donde jugó durante siete años.

El defensor azul ha puesto el pecho a las balas. De hecho, encabezó la salida a la cancha del equipo azul cuando realizó el trabajo precompetitivo. Zaldivia fue sensato y antes de recibir los reproches de los hinchas del Cacique, se dirigió hacia el sector sur de la cancha y se bañó con el apoyo de los dos mil fanáticos de la U que aparecieron en Pedrero.

En ese sentido, el Mati parece haber asumido el desafío de una manera muy tranquila. No se detuvo ante los insultos de los hinchas locales y se dedicó a su entrenamiento como si se tratara de un día cualquiera. Brindó aplausos a los forofos universitarios y luego se concentró en la preparación física.

Zaldivia no sólo jugó siete años en Colo Colo, si no que además fue capitán del conjunto albo durante varios periodos. Sin embargo, su contrato no fue renovado al término de la última campaña y Universidad de Chile golpeó a su puerta, para incorporarlo como un defensor con trayectoria en el medio nacional y pasaporte chileno.

