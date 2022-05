Universidad de Chile festeja sus 95 años de historia en un nuevo aniversario del Chuncho. Son innumerables los saludos de ídolos, ex jugadores, instituciones amigas y hasta rivales los que le desean un feliz cumpleaños a los azules.

Por su parte, Igor Ochoa en Radio Cooperativa se dio a la tarea de recordar a los grandes próceres en la historia azul. El comunicador destacó nombres del primer título azul en 1940, pero no pudo evitar su admiración por los grandes nombres del Ballet Azul.

“Este club que para muchos que dicen que no tiene casa, y sí, no tiene, pero tiene muchos corazones y con eso vamos a seguir”, dijo Ochoa.

El rostro de Cooperativa agregó que “los podios son tan restrictivos, pero no me niego. ¿Los tres mejores de la historia de la U? Cada uno tiene sus referencias: Manuel Astorga, Luis Eyzaguirre, Carlos Contreras, Humberto Donoso, Sergio Navarro, Hugo Villanueva, Alfonso Sepúlveda, Roberto Hodge, Pedro Araya, Carlos Campos, Ernesto Álvarez, Rubén Marcos, Leones Sánchez… esos fueron los primeros para mí, pero no significa que después no hubo otros que enriquecieron el club”.

Ahí fue donde tomó la palabra Marcelo Barticciotto, ídolo de Colo Colo quien entregó su opinión sobre el archirrival con mucho respeto. ¿Los mejores de la U? El albo tiene una pequeña duda.

“¿No es más fácil, en lugar de podio, y no quiero arruinar la pregunta, pero elegir al mejor de todos? Está entre Leonel Sánchez y Marcelo Salas, es lo que creo. Capaz le falto el respeto a otros extraordinarios jugadores porque también están Eyzaguirre, Campos…”, sentenció Barticciotto.