La primera molestia en Universidad de Chile: Diego López pide no transmitir amistoso de entrenamiento

Universidad de Chile está viviendo un nuevo proceso de la mano del técnico Diego López, quien está trabajando en varios aspectos con el plantel, de manera de llegar bien preparados para el estreno ante General Velásquez por Copa Chile.

En esa línea de trabajo, los azules jugarán un amistoso este sábado con el equipo de proyección (Sub 21) de Universidad de Chile, que es dirigido por Esteban Valencia, en el Centro Deportivo Azul, donde se podrá ver por primera vez una formación del técnico uruguayo.

Eso sí, hubo algo que no le gustó al recién llegado, porque este partido iba a ser transmitido para los miembros del canal oficial de Youtube de la U, donde se incluían dos encuentros en su parrilla programática: el amistoso, además el partido de Universidad de Chile Femenino ante O'Higgins.

En ese sentido, al entrenador uruguayo no le simpatizó mucho la idea de que transmitieran su primer encuentro, en una señal que si bien no es abierta, pero de igual forma no quiere que se vean sus primos trabajos con el equipo.

Por lo mismo, se tomó la determinación de bajar la señal para el primer partido amistoso, aunque seguirán transmitiendo el encuentro de la rama femenina para los hinchas azules.

"Vamos a jugar un amistoso con la Sub 20 (sic) nuestra, así que vamos a ver un poco, nos vamos a mover. Todavía no se va a ver por ahí un equipo, pero sí la idea nuestra", comentó López en La Magia Azul.