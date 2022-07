Johnny Herrera descorazonado: "Me da pena ver a esta U y los hinchas son los que más sufren, no sé por qué siguen viniendo al estadio"

Muy triste quedó Johnny Herrera con la derrota de Universidad de Chile. En el post partido, el ex meta de los azules analizó en TNT Sports el mal momento que atraviesa el elenco de sus amores y fue bastante ácido con su análisis del Superclásico.

"De pronto pensábamos que se la abría el camino a la U para ganar por fin este clásico, con el penal a dos minutos. Pero lo erras y después hay penal para ellos", comenzó señalando el referente del Bulla.

Luego se fue con todo. "Casi no resiste análisis el partido, me da pena ver esta U. No teníamos un plantel tan poco competitivo ni cuando estuvimos cerca de quebrar el 2002-2003. La U pierde por errores propios, Colo Colo no fue avasallador".

Luego contó que le da mucha tristeza por la hinchada tan grande de la U. "Lamentablemente los que más pagan y más les duele son los que vienen a ver el equipo, si las entradas se vendieron en tres horas. Con este nivel de equipo no sé por qué vienen al estadio sinceramente, aunque sé que siempre van a alentar", contó descorazonado.

Luego le cayó a jugadores sin jerarquía, sobre todo en la defensa. "Los centrales, tristemente, no son para Primera División. Le falta oficio a Ignacio Tapia que descendió con Huachipato y el otro. Bastián, es joven, pero no está para Primera. Morales el lateral izquierdo no sabe marcar, Navarrete por derecha lo mismo".

Por lo mismo manifestó que "la U hizo agua y con esta gente defendiendo era difícil hacer mucho. Es la realidad de la U. Que se mejoren los lesionados y seguir mirando para abajo, el plantel se conformó así, ni siquiera para pelear el descenso, no hay jugadores de Primera División".

Luego manifestó que "el profesor López se equivocó en los cambios, sacó a Poblete que era lo mejor de la U junto a Assadi. Además de los errores de nombres propios. El penal fue tonto, el segundo gol fue evitable porque Bastián Tapia cabecea no sé cómo cresta con la mollera, no saben cabecear".