Joaquín Larrivey siguió como pudo el debut de su amigo Diego López como nuevo DT de Universidad de Chile. Los azules derrotaron por 1-2 a General Velásquez por la ida de la tercera fecha de la Copa Chile y el ex delantero de los azules fue sincero al considerar que el entrenador tiene mucho trabajo por realizar.

“Lo que veo es que Diego tiene mucho trabajo por hacer, es el primer partido. No he visto más que el resumen y los goles, leí bastantes críticas para lo que es el juego en sí de la U y en general que viene trayendo y sigue un poco con esa tónica. Hace poco que está en el puesto y tiene bastante trabajo por hacer”, sostuvo Larrivey en diálogo con Enzo olivera, corresponsal de RedGol en Europa.

El hoy atacante del Cosenza agregó que la U “es un equipo que sigue estando al debe en el punto de vista del juego, de encontrar los nombres adecuados y las sociedades. En este caso no quedó en deuda con el resultado, que es lo más importante, pero me parece que tiene mucho trabajo para encontrar este funcionamiento para conseguir resultados a largo plazo y no esporádicos”.

Sobre la misma, el argentino sostuvo que “es un entrenador, a priori, capacitado con los pergaminos correspondientes para llegar a un equipo importantísimo a nivel sudamericano como la U. Después el destino dirá cómo le irá. Mi deseo es que es el idóneo para agarrar un momento difícil, que lo ha vivido como jugador y entrenador muchas veces. Tengo la esperanza por el club y la ilusión por él como amigo que le vaya espectacular. Me parece una elección correcta de la U”.

“Desde que asomó la posibilidad de venir en 2021 a la U, se interiorizó de Universidad de Chile y del campeonato chileno, lo viene ya viendo hace rato todo el campeonato, no sólo a la U. Estaba estudiando agarrar un equipo chileno como la U hace rato. Es muy capacitado y tiene estudiada lo que es la U. No es de los que llega a un lugar a ver qué hacer, previamente hace un estudio y sabe dónde va”, explicó el delantero sobre López.

Por último, Larrivey tuvo palabras para el fichaje de Mauricio Isla en Universidad Católica, lo que diluye la ilusión de los hinchas azules y el mismo Huaso de ponerse la camiseta de la U.

“Obviamente es una pena que no lo pudiera traer la U, pero beneficia a todo el campeonato chileno. Jugadores de ese calibre y trayectoria le dan un salto de nivel al torneo. Me hubiese encantado verlo en la U, como cuando apareció entrenando con la camiseta de la U, pero por ahí la U no habrá tenido la posibilidad y la Católica aprovechó. Es una grandísima incorporación no sólo para la Católica, sino para todo el fútbol chileno”, sentenció Joaquín Larrivey.