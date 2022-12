Matías Zaldivia parece haber dejado huella en los siete años que vistió la camiseta de Colo Colo. No en vano, miles de hinchas se han expresado en contra de la posibilidad de que el zaguero de origen argentino, que terminó contrato con el Cacique, dé un salto al equipo archirrival. Universidad de Chile ya negocia con el Mati y las críticas no se hacen esperar.

Pero el defensor encontró un insospechado aliado. Se trata nada menos que de Roberto Tomatín Rojas, ex arquero de la U durante cuatro temporadas, como alternativa de Serio Bernabé Vargas, y permanente seguidor de la actualidad del Romántico Viajero. Sus manos ganaron dos campeonatos nacionales y dos ediciones de la Copa Chile.

Y desde su óptica, hay razones de fondo para entender el interés azul en Zaldivia. Para empezar, el alto costo de reforzarse en el fútbol chileno. "De repente, con el presupuesto que tiene Universidad de Chile para esas alternativas, Matías está dentro de los parámetros, el técnico confía en él, o se puede ajustar", reflexiona Rojas en diálogo con Redgol.

Pero más allá de la coyuntura, Tomatín piensa en la condición del futbolista profesional en la actualidad y el estatus de su carrera. "Somos un producto de mercado y tenemos que ir donde nos lleva nuestra profesión. Algunos nos dirán putos del fútbol, pero así somos. Debemos ir donde nos lleve la profesión", sentencia el ex golero y entrenador.

En ese sentido, el también ex golero de La Serena, O'Higgins, Puerto Montt, Deportes Temuco y Unión Española cree que en la carrera de un jugador "no prima solamente lo económico, pero es una parte importante de la decisión. Lamentablemente la gente no entiende eso y reacciona con pasión. Y muchas veces la pasión te lleva a cometer errores", explica.

Cuántos estuvieron en Colo Colo y Universidad de Chile



El posible paso de Matías Zaldivia a Universidad de Chile se sumaría a una extensa lista de jugadores que hicieron carrera en los dos equipos más populares del país. De hecho, en los últimos diez años hay 16 jugadores que saltaron de una trinchera a otra. El balance, eso sí, es más bien de pulgar para abajo.

Charles Aránguiz, Paulo Magalhaes, Roberto Cereceda, Patricio Rubio, Gonzalo Jara, Christian Vilches, Jean Beausejour y Rafael Caroca estuvieron primero con la camiseta de Colo Colo y luego cambiaron a la azul, aunque solo Rubio y Caroca se formaron en las divisiones inferiores del Cacique.

El camino contrario siguieron Luis Pedro Figueroa, Emilio Hernández, Nicolás Canales, Paulo Garcés, Válber Huerta, Ramón Fernández, Pedro Morales, Nicolás Maturana, Miguel Pinto y Leonardo Valencia, es decir, seis canteranos azules.