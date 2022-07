Es semana de Superclásico y el presente de Colo Colo y Universidad de Chile es distante en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional. El Cacique viene de dos triunfos consecutivos, ambos en los últimos minutos, mientras que el Romántico Viajero cayó en fila ante Ñublense y O’Higgins, quedando, una vez más, relativamente cerca de los puestos de peligro con el descenso.

No obstante, para Diego Rivarola esa discusión no corresponde, al menos, de momento. “¿Hay un tema de descenso? Sí, más por lo que viene de los últimos años, es inevitable pensar. Pero hablar hoy de un descenso con Universidad de Chile me parece, todavía, un poco desproporcionado. Puede perder un par de partidos más y se mete, pero hablemos cuando se meta. Hoy, para mí, es una presión innecesaria del medio”, reflexionó el ex delantero en ESPN F 90 Chile.

Además, recalcó que “el objetivo de la U es ganar el fin de semana, no tiene que ser pensar ir a una copa internacional o en el descenso. Debe ganar el domingo y luego el otro domingo. La U no puede pensar a tres fechas, ahí puede estar en el descenso o arriba. Y si pierde pueden perder otros de abajo. La U debe pensar en ir ganando los fines de semana y ahora toca Colo Colo, mo estar pesando en que si pierde o si gana. Es difícil sacarse la mochila, pero es la necesidad, es por los tres puntos más que por la consecuencia”.

Sobre el Superclásico, dijo que “este tipo de partidos son especiales. Puede pasar cualquier cosa. Los últimos años indican que la U no le ha podido ganar a Colo Colo llegando bien, más o menos o mal, es verdad, pero Diego López tiene una tarea fundamental en este partido. Son los jugadores los que van a estar en la cancha, pero el DT tiene esta semana para ver todo, hasta lo que no le corresponde que viene de más atrás. Ver cómo hace para pelearle a Colo Colo y sacar un buen resultado estando disminuido anímica y futbolísticamente”.

Finalmente, Gokú apuntó que “creo que un empate puede ser un buen resultado, pero yo estos partidos los veo como ex jugador y siempre quiero ganar. Me tocó llegar varias veces mal, con un equipo muy inferior a Colo Colo y ganamos. Estos partidos son medios ‘ingratos’. ¿Si firmo el empate? Yo quiero ganar, la U necesita ganar. Desde la realidad es difícil, pero mi realidad es que la última vez que ganamos en el Monumental decían que íbamos a perder 4-1. La realidad a veces pasa a segundo plano, aunque es verdad que la tendencia no ha sido así y la U ha llegado mal y ha perdido”.