Aunque Carlos Humberto Caszely es el goleador histórico de Colo Colo, pero siempre trata con cuidado al archirrival, Universidad de Chile. El Rey del Metro Cuadrado entiende que la pasión no tiene color y reconoce el dolor de los hinchas azules, que nuevamente ven a su equipo en riesgo de perder la categoría.

En diálogo con Redgol, el ídolo de multitudes aborda la crisis del equipo universitario, que se encuentra sólo un punto por sobre la zona de descenso directo a siete fechas del término del Campeonato Nacional. "Es terrible", dice Caszely. "Pero es un problema que la U arrastra hace cuatro años", sentencia el doble mundialista.

"La pandemia la salvó del descenso... después unos arreglines. Y la verdad es que cuando uno es jugador de fútbol le complica mucho no tener una cabeza visible. No sabes quién es el que manda y parece que en la U nada es visible", advierte el Chino en alusión al criticado mandato de Azul Azul, hoy liderado por el Grupo Sartor.

En ese sentido, Caszely defiende una administración más cercana a los jugadores, como la que lo acogió a él a lo largo de su carrera. "Ahí parte el problema, porque el jugador, por más que sea profesional, necesita un poquito de cariño", aboga el ex delantero.

Caszely, drástico: "La U no tiene referentes"



Otro aspecto que le llama la atención a Carlos Caszely es la conformación del plantel de Universidad de Chile. El ídolo del pueblo albo asegura que el equipo universitario "no tiene referentes... el problema es un poquito anterior. Decían que la U con juveniles salía adelante, pero un juvenil sólo te gana partidos", arguye.

Es la diferencia que señala con los jugadores más experimentados. "Los campeonatos los ganan los grandes y si no hay grandes, es imposible", constata el ex goleador, que pone como ejemplo a la gran revelación de la temporada en el cuadro azul, el joven Darío Osorio.

"Le ponen todas las fichas a Darío Osorio, que juega muy bien, pero es niñito. No le pongan la mochila a ese cabro chico. Puede jugar bien un partido, o 45 minutos, pero él solo no es capaz de sacar esto adelante. ¿Que cueste cinco o diez millones de dólares? No le pongan una mochila tan grande a los cabros", rubrica.

Universidad de Chile se prepara para jugar la llamada "final del mundo", el próximo 7 de septiembre en Valparaíso, ante el colista de la tabla de posiciones, Coquimbo Unido. En caso de que deje puntos en el camino, los Azules pueden caer a la zona de descenso directo y el técnico, Diego López, dejar su cargo.