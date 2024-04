Universidad Católica pasa la página de su importante victoria sobre Deportes Iquique y se enfoca en lo que será el clásico ante Colo Colo. Los cruzados vuelven a la cancha del Santa Laura para recibir a los albos este sábado 20 de abril y Nicolás Castillo anticipó lo que será el enfrentamiento.

Primero, el delantero contó sus sensaciones de volver a jugar contra el Cacique. “Es interesante, entretenido, hace tiempo que no tenía la oportunidad de jugar un partido así. Estoy muy motivado con lo que podemos hacer. Estoy contento de estar aquí para jugar el clásico con Colo Colo”, partió diciendo.

Luego, fue consultado sobre Arturo Vidal y sus declaraciones después de la derrota alba frente a Cobreloa. El mediocampista aseguró que los equipos “se meten atrás” contra el Cacique y que “ojalá que Católica juegue de igual a igual”. Castillo prefirió no ahondar en los dichos.

“No vi el partido de Colo Colo. Con Arturo tuvimos buena relación en la selección, no vamos a hablar de su calidad porque todos sabemos lo que es. Pero pensamos en nosotros. El sábado tenemos que salir a ganar porque vamos a estar con nuestra gente, nos importa nada más que Católica”, manifestó.

Por último, contó que está muy confiado de cara al sábado. “Mi confianza está 10 de 10, entrando y siendo un aporte, haciendo lo que me está pidiendo el DT. Me están saliendo goles, tengo que seguir así. Si me tocan 10 minutos o cinco, voy a dar todo por aportar en lo que me piden”, declaró.

“La confianza del equipo cambia después de dos triunfos seguidos, estamos en un momento muy bueno y tenemos que aprovecharlo ante un rival que sabemos que juega bien y que tiene jugadores importantes en cada línea. ¿Somos favoritos? No, eso es para la gente”, cerró.

