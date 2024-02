¿Otra suspensión más de Estadio Seguro? Universidad Católica asegura que aún no se aprueba el partido ante Ñublense

Sin jugarse aún íntegramente la primera jornada, ya hay problemas de cara a la segunda fecha del Campeonato Nacional. Tras las polémicas decisiones de suspender duelos de comienzo de campeonato, ahora se suman dudas para el otro fin de semana.

A través de sus redes sociales, la Universidad Católica se lanzó en contra de la Delegación Presidencial, tras revelarle a sus hinchas que aún se encuentran “a la espera de la autorización” del encuentro frente a Ñublense, el próximo viernes 23 de febrero en el Estadio Santa Laura.

El elenco cruzado disparó a través de su cuenta de X, antes Twitter que aún no se aprueba el duelo ante los chillanejos. “La solicitud fue presentada el miércoles 14. Dado que aún no contamos con la aprobación correspondiente, no podemos iniciar el proceso de venta de entradas”, señalaron.

Para Católica es esencial, además, evitar que el duelo, que ya fue pospuesto, ante Unión La Calera (válido por la primera fecha) se termine suspendiendo. El temor es válido, considerando lo que pasó en el partido entre Universidad de Chile y Cobresal.

Exigencias van, exigencias vienen

El tema que se ha tomado la agenda de estos últimos días es el de la violencia en los estadios. Esta temática extra deportiva ha sido un dolor de cabeza tanto para e fútbol chileno, como para las autoridades.

Y los gallitos no paran. Según información entregada por Radio ADN, desde Estadio Seguro enviaron un documento a la ANFP con una serie de exigencias a cumplirse en el corto plazo. El fin: no seguir interrumpiendo el fútbol.

En el texto, la entidad liderada por la periodista Pamela Venegas apuntó que “se deben adoptar medidas adicionales de seguridad en los espectáculos de fútbol profesional en los que participen sus clubes asociados”.

Una de esas exigencias es el Registro Nacional de Hinchas, cuya implementación es una exigencia desde el ente gubernamental. En el documento enviado desde Estadio Seguro, aseguraron que esto deberá implementarse “en todos los espectáculos de fútbol profesional clasificados preliminarmente A y B”.

¿Cómo se jugará la primera fecha del Campeonato Nacional 2024 del fútbol chileno?

Viernes 16 de febrero

Ñublense 0-0 Coquimbo – Bicentenario Nelson Oyarzún

Sábado 17 de febrero

Unión Española vs Colo Colo – 18:00 horas – Santa Laura

Deportes Copiapó vs O’Higgins – 20:30 horas – Luis Valenzuela

Domingo 18 de febrero

Cobreloa vs Huachipato – 20:30 horas – Zorros del Desierto

Lunes 19 de febrero

Audax Italiano vs Deportes Iquique – 20:00 horas – Municipal La Pintana

SUSPENDIDOS

Everton vs Palestino – Sausalito

Unión La Calera vs Universidad Católica – Nicolás Chahuán

Universidad de Chile vs Cobresal – Nacional