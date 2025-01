El tan esperado regreso de Gary Medel a Universidad Católica se concretó este domingo en Montevideo, donde el experimentado mediocampista comenzó a entrenar con su antiguo club, 16 años después de haber dejado las filas cruzadas.

En su primer día, el “Pitbull” participó en una sesión de trabajo físico, adaptándose lentamente a la dinámica del grupo, tras finalizar sus vacaciones.

Las primeras horas de Medel en la UC

El canterano de Universidad Católica se sumó a la concentración del equipo con entusiasmo, dispuesto a aportar su garra y experiencia al plantel.

En su primer entrenamiento, Medel realizó un trabajo físico diferenciado del de sus compañeros, dado que su incorporación ocurrió tras un periodo de descanso. Sin embargo, se le vio motivado y comprometido con su retorno a un club que siempre ha tenido en su corazón, como él mismo confesó en varias ocasiones.

La noticia de su regreso generó gran expectativa entre los hinchas, quienes durante años vieron a Medel en las gradas del estadio San Carlos de Apoquindo, alentando a su equipo.

Ahora, regresa como jugador y con la clara intención de sumar al equipo con su experiencia y competitividad.

Las metas del “Pitbull”

En su primera entrevista oficial como jugador de la UC, Medel compartió sus objetivos para esta nueva etapa.

“Espero demostrar que estoy en buen nivel, que puedo aportar en Católica. Vengo a hacer un aporte y espero que pueda lograrlo”, dijo el jugador.

El mediocampista, quien llega tras una etapa difícil en Boca Juniors, donde no pudo encontrar estabilidad, se mostró optimista respecto a su nivel físico y motivado por la oportunidad de demostrar todo su potencial en su regreso al club donde todo comenzó.

Medel aseguró que aportará competitividad al equipo. “Como todos me conocen, me gusta competir, me gusta ganar, dar lo mejor por el equipo. Me entrego siempre al máximo”, comentó.

La pretemporada y los próximos desafíos

El regreso de Medel marca el inicio de una nueva etapa para la Universidad Católica, que se encuentra en plena preparación para la temporada 2025.

Los cruzados están disputando amistosos en Uruguay como parte de su pretemporada, y el siguiente desafío será el partido contra Atlético Tucumán este martes 14 de enero.

Con la incorporación de Medel, la UC refuerza su plantel con un jugador de gran jerarquía, cuya competitividad y experiencia internacional serán claves para enfrentar los desafíos que se avecinan.

Los hinchas de la UC esperan que el “Pitbull” sea una pieza fundamental en el equipo y que, con su llegada, el club pueda conquistar nuevos títulos este año.