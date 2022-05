NO + VIOLENCIA

Una extensa declaración del presidente de Cruzados, Juan Tagle, acompañó la presentación del nuevo director técnico de Universidad Católica. En la exposición, el timonel de la Franja expuso un completo análisis en referencia a los reiterados hechos de violencia en los estadios del fútbol chileno y, particularmente, en San Carlos de Apoquindo.

El cuadro cruzado fue castigado con tres partidos a puertas cerradas por los incidentes de los duelos ante La Serena y Colo Colo en el Campeonato Nacional, además de una sanción en espera por parte de la Conmebol tras los gritos racistas y el lanzamiento de una bengala en de contra los hinchas de Flamengo, durante la Copa Libertadores.

Con este panorama, Tagle inició con una fuerte condena a "la violencia en todas sus formas" y el detalle de doce identificados en los incidentes ante los albos y dos próximos a confirmar del choque con Flamengo. "Tenemos preparadas las querellas criminales y las vamos a seguir, no como cuando son contra quienes resultan responsables y ahí quedan", explicó.

Pero luego hizo un llamado enfático. "Necesitamos el apoyo de Carabineros, del Gobierno y de Estadio Seguro. porque como club, con las herramientas que legalmente tenemos, no somos capaces de evitar todo acto de violencia", puntualizó el mandamás colegial.

"Por ejemplo, si una persona provista de un elemento contundente ataca a alguien, no podemos pedirle a un guardia que no está armado y que no puede estarlo, que le haga frente y ponga en riesgo su integridad", subrayó el abogado.

"El Tribunal de Disciplina se atribuye carácter de legislador"



El presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, dirigió posteriormente sus dardos hacia el Tribunal de Disciplina de la ANFP, en abierto desacuerdo con el juicio que obliga al cuadro cruzado a jugar tres partidos a puertas cerradas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

"Esta solución de matar al fútbol, castigando al 99 por ciento de la hinchada que viene en buena lid a disfrutar del espectáculo nos parece lamentable, por lo que vamos a hacer uso de todas las herramientas que tenemos y que la ANFP nos permite, para impugnar ese fallo", advirtió el mandamás tetracampeón.

Las diferencias son sustanciales para Tagle. "El mismo fallo establece que Católica cumplió prácticamente en todo con las medidas de seguridad acordadas con la autoridad. Da a conocer algún incumplimiento menor, que habían 108 guardias y no 110. Además, dice el propio fallo que este incumplimiento no tiene vínculo causal con los hechos de violencia que ocurrieron", puntualizó.

En ese sentido, el timonel universitario recuerda que en caso de que el club cumpla el plan de seguridad previsto, las reglas establecen exención de sanciones. "Sin embargo, el Tribunal, en una interpretación que me parece absolutamente errada y que va más allá de lo que establece la ley, dice 'nosotros, como Tribunal, agregamos a la ley -y se atribuye un carácter legislador- que esas medidas deben ser absolutamente eficaces para evitar todo acto de violencia'. ¡Quién en este país hoy esta evitando todo acto de violencia!".

En ese sentido, el abogado advierte que "tenemos un grave problema de violencia en el país y el Tribuna de Disciplina considera que su gran aporte contra la violencia es sancionar al 99 por ciento de los hinchas que vienen al estadio a apoyar, en familia".

"Nos han puesto una sanción de tres partidos. Ni siquiera sancionando a las tribunas donde se produjeron los incidentes. O por ejemplo, hemos planteado por qué no se establece una medida de que puedan venir niños, que puedan venir gente de hogares. Algo más creativo que simplemente decir tres partidos a puertas cerradas", sentenció el directivo.

Finalmente, Tagle acusó que "el fallo no se sostiene: sin que los clubes tengan las herramientas, impone un estándar de evitar el 100 por ciento de los actos de violencia".

"Quiero terminar condenando totalmente los hechos de violencia. Sin inaceptables. Lo que ocurrió con Flamengo nos dio vergüenza como institución. Que un hincha haga gestos racistas y uno haya lanzado una bengala lo condenamos y lo vamos a perseguir", concluyó.