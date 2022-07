El delantero chileno de 29 años parecía estar muy cerca de sellar su anhelado regreso al club que lo formó, pero finalmente sus caminos tomaron rumbos distintos una vez más. Eso sí, Castillo utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje a los hinchas cruzados y señaló que "esta vez no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver".

Nicolás Castillo cierra su frustrado regreso a Universidad Católica con una promesa: "Me estaré preparando para volver y ganar un título internacional"

Universidad Católica estuvo muy cerca de ayudar a Nicolás Castillo a cumplir su anhelo de regresar al club que lo formó en este mercado de fichajes, pero tras no pasar los exámenes médicos de rigor lo cierto es que eso no sucederá finalmente y la teleserie vivió su capítulo final, por ahora.

Así al menos lo dejó en claro el propio delantero chileno de 29 años, que lleva desde marzo sin equipo tras salir del Necaxa de México, con un mensaje a través de sus redes sociales. Una plataforma en la que suele generar polémicas, pero ahora envió un emotivo texto a quienes soñaban, igual que él, volver a verlo con la camiseta cruzada.

A través de su cuenta de Instagram, Castillo redactó una sentida misiva en la que no se refirió a los motivos por los cuales su fichaje a la UC se cayó, pero sí reconoció que estaba muy entusiasmado con la posibilidad de regresar a su casa.

“Me gustaría agradecer todo el cariño que recibí estos días por mi posible vuelta a Católica. Estaba igual o más entusiasmado que ustedes, igual o más feliz que cuando debuté, igual o más motivado que el 2016", apuntó de entrada.

Tras eso, Nico Castillo reconoció que "esta vez no pudo ser, pero seguro nos volveremos a ver", y se la jugó con una particular promesa para el día en el que le toque volver a San Carlos de Apoquindo. "Me estaré preparando de la mejor forma para poder conseguir ese título internacional que tanto queremos”, disparó.

Para finalizar, el ex Benfica agregó: “Y a tod@s los cruzad@s, sigamos apoyando al equipo, en el fútbol todo puede pasar y estos jugadores lo han demostrado todos estos años”.

Así, Nicolás Castillo no volverá, de momento, a Universidad Católica y no reforzará el plantel de Ariel Holan para el proyecto de 2023, por lo que ahora tendrá que enfocarse en buscar un nuevo club para seguir su carrera.