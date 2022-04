Universidad Católica derrotó a Sporting Cristal con polémica por la Copa Libertadores, dado que tuvo un penal en el último minuto tras una mano inexistente del rival lo que ha provocado ácidas críticas desde los peruanos al árbitro uruguayo, Leodán González. No obstante, Cristián Paulucci, entrenador de la UC, destacó el carácter de su equipo para sobreponerse al empate que parecía definitivo para luego obtener sus primeros tres puntos en el certamen continental.

“La autocrítica siempre está, como dijo (Nehuén) Paz en una conferencia, tenemos demasiada autocrítica. Es un grupo muy ganador, no estamos acostumbrados a perder y veníamos de una racha negativa más allá del clásico. Hoy hicimos un buen partido copero, marcamos una diferencia con un gran gol de Marcelino (Núñez). Después cometimos un error que casi nos cuesta el empate, pero al final Fernando (Zampedri) convirtió de penal. Estamos contentos por el partido, por el esfuerzo, fue parejo, como con Talleres pero marcamos la diferencia y ganamos un buen partido”, comentó el estratega.

Acto seguido, se tostó porque le recordaron su conferencia tras la derrota ante La Serena, donde apuntó que tenía que conversar con sus dirigidos. “Nunca dije que no les llegaba el mensaje, dije que tenía que hablar con los jugadores. No digas palabras que no dije”, sentenció.

Sobre el polémico penal, dijo que “del banco no se ve, no lo vi por la tele, me gustaría verlo. Estas cosas pasan. El otro día no le cobraron un penal a Zampedri a los 42 minutos y no me preguntaron por eso en Córdoba, le pegaron un combo para dos rojas seguidas y tampoco me preguntaron. No hay VAR, no es como acá donde todo se revisa y por ahí hay más justicia. No lo vi, cuando lo vea saben que soy sincero”.

¿Qué pasa con Ignacio Saavedra? “Agradezco la pregunta porque es importante aclararlo. En todos estos campeonatos que ganaron los chicos Nacho (Saavedra) fue fundamental. El fútbol tiene esos momentos donde a veces un compañero está mejor, en esta competencia sana. Pasó la expulsión con O’Higgins, entró Pipe (Gutiérrez) y lo hizo de buena manera en el clásico. En inferiores jugó ahí, cuando jugó en Europa lo hizo ahí. Lo vi muy bien, hizo un gran partido con Talleres y repitió. La viene remando con las lesiones que tuvo, las operaciones. Me pone feliz, pero hay que recuperar a Nacho y ponerlo en condiciones, un entrenador los quiere a todos bien”, meditó.

Finalmente, Paulucci dijo que “nos viene pasando seguido que cuando logramos una ventaja, como con la U, el equipo rival apuesta a más, pone más gente en ataque, nos maneja la pelota. Cristal es de manejar la pelota, por características históricas los peruanos son de tenencia y movilidad. Retrocedemos un poco, pero a veces no es por el entrenador, a veces nos miramos y yo nunca los mando para atrás, a veces pasa que el rival busca empatar, juega y hay que saber defenderse. Hoy nos convirtieron de pelota detenida y hay que trabajar, porque se paga caro en Copa. Nunca, en mi esencia y en la de los chicos, estará replegarnos y cambiar esquema para eso. Entró un delantero que lo conocemos, que jugó acá, y me quise asegurar con Chapa (Fuenzalida), Poncho (Parot) por las bandas, Fer (Zampedri) con Bruno (Barticciotto) por el medio en ataque y me gustó, nos cerramos bien y salimos de contra. Tampoco hubo tantas opciones, fue un partido opaco, pero por el momento no podíamos esperar grandes lujos, había que ganar y la tarea la sacamos muy adelante con un sacrificio terrible de lo físico de los jugadores”.