Sebastián Sáez: "Mi balance es positivo, no sé si los últimos delanteros extranjeros habían metido esa cantidad de goles"

Sebastián Sáez terminó su vínculo con Universidad Católica y aún no está claro si seguirá o no en la precordillera.

En entrevista con El Mercurio el jugador asegura que su deseo es continuar. “Todos saben que mis ganas están en seguir en Católica. Mi representante está buscando otras alternativas, si se da la posibilidad de seguir voy a estar muy feliz, y si no voy a estar súper agradecido de la UC”, afirma el delantero.

El trasandino entiende que cumplió con creces y de alguna forma no entiende la demora en su renovación. “En el análisis logré lo que me pidieron los cuerpos técnicos, se consiguieron dos campeonatos y convertí 16 goles. Mi balance es positivo, no sé si los últimos delanteros extranjeros habían metido esa cantidad de goles. No sé realmente qué me faltó para hacer que la UC se convenza”, se confiesa.

Lo de Sáez se complica si el delantero de Rosario Central, Fernando Zampedri, llega al conjunto cruzado como se especula.