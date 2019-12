Raimundo Rebolledo y partida de César Fuentes: “Me parece una lástima que se haya ido a Colo Colo. Yo no sé si lo habría hecho"

Un buen año tuvo el lateral Raimundo Rebolledo, no sólo salió campeón si no que es uno de los fijos en la selección sub 23 que disputará el Preolímpico en Colombia.

En conversación con La Tercera, el Catuto se refirió a la partida de César Fuentes a Colo Colo. “Me parece una lástima que se haya ido a Colo Colo. Yo no sé si lo habría hecho. Me siento identificado con el club, además Católica es mi casa. Creo que no podría ser”, aseguró.

El defensa también tuvo palabras para su ex técnico. “Me despedí con Gustavo Quinteros por teléfono. Me agradeció por la disposición, y yo le agradecí porque sin dudas, me dejó muchas cosas que me van a servir para mi carrera. Me enseñó a ser bien agresivo en la marca, a tratar de evitar que me saquen centros y me ganen los duelos”, contó.

Rebolledo es parte de los microciclos y será parte seguramente de la nómina final que peleará en Colombia por un pasaje a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.