"Paren el w...": Alfonso Parot furioso por rumores que aseguran que evalúa dejar Universidad Católica por oferta de Rosario Central

Durante el periodo de cuarentena las transmisiones por Instagram han crecido como la espuma, y Alfonso Parot, defensor de Universidad Católica que actualmente lidera una subasta para ayudar a los afectados por la pandemia, conversó con Info RC, canal partidario de Rosario Central, donde entregó declaraciones que según afirmó fueron sacadas de contexto.

"Si llega una oferta de Rosario Central, haría la maleta y me iría, creo que es un lugar en el que me sentí muy bien y sería un honor", dijo el jugador, quien pese a la presión obvia que tenía por contestar algo que dejara contentos a los hinchas canallas, causó revuelo en Chile, llenando de rumores acerca de un supuesto deseo por partir al elenco argentino.

Alfonso Parot salió a desmentir que estuviese evaluando un ofrecimiento de Rosario Central

El defensor de 30 años perdió la paciencia ante las publicaciones de la prensa y salió a desmetir todo a través de Instagram: "yo sé que están con poco contenido, pero córtenla de poner lo que quieran", escribió para tranquilidad de la fanaticada de Los Cruzados, y agregó:

"Los que vieron el vivo ayer saben cómo fue realmente y el contexto que se estaba hablando. Paren el w... de hacer polémicas por no tener contenido", aclaró el jugador que en 2019 retornó a La Franja tras dos años en Rosario Central.

Respecto a su presente en el elenco comandado por Ariel Holan, Parot fue claro: "Siento el cariño grande de la hinchada y eso me deja muy contento la verdad, y a corto plazo es volver a entrenar para estar lo mejor preparado posible, tener un buen torneo, y que nos vaya bien como equipo", aseguró.