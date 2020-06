Mota González desclasifica flor de condoro que se mandó en la UC: "Tomamos arriba del avión y Lasarte nos retó"

Pablo Mota González tuvo tres pasos por Universidad Católica, donde el último lo recuerda con mucho cariño. Justamente en ese periplo el ex extremo narra una chistosa anécdota en un duelo de Copa Sudamericana.

El año 2012 fue una de las mejores campañas a nivel internacional en dicha competición, llegando a semifinales y cayendo con Sao Paulo. Sin embargo, mucho antes, hubo un partido con Atlético Goianense donde avanzaron por diferencia de goles.

Justo en ese viaje, en conversación con el Instagram Live de Redgol, el Mota narró tremenda anécdota que, ocho años después, se puede contar.

"Cuando veníamos de Brasil, después de un partido con Atlético Goainense por Sudamericana, compramos una botella de alcohol, nos subimos al avión y con Fernando Meneses queríamos tomarnos unos vasos para dormir bien, pero yo no tenía ni idea que dentro del avión no te puedes tomar lo que compras en el Duty Free", expresó.

Pablo Mota González vs Magallanes en Copa Chile

El Mota siguió narrando la chistosa historia después de una sufrida clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana. "Lo abrimos, llegó la azafata y nos dijo que no podíamos. Nosotros todo bien, pero queríamos tomar, nos miramos con Meneses y dijimos otro más. Lo hicimos y llega la azafata otra vez y nos quita los vasos, entonces no podíamos", detalló.

Para finalizar el ex jugador narra el reto que se llevó por parte de la jefa y Martín Lasarte. "No tomamos casi nada, al final fuimos por otro y de nuevo nos pilló la azafata. Ahí se puso mal, nos amenazó con avisarle al piloto que tenía la facultad de tirarnos para abajo jajaja. La azafata le avisa a la jefa y ella le cuenta a Martín Lasarte. No nos dijo nada en ese momento, pero en Chile el profe nos retó caleta", sentenció.