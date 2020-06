El sueño del nuevo Mota González: "Quiero ser entrenador de Universidad Católica"

Pablo Mota González dejó el fútbol con la mentalidad de hacer sus nuevas armas como entrenador y en conversación con el Instagram Live de Redgol, el formado en la UC reveló cómo va con esta nueva faceta.

"Decidí ser entrenador cuando empecé a tener malas experiencias en el fútbol. Ahí dije que yo tengo otro trato, que yo no quería ser así y por eso tomé la decisión. Además tengo la base de ser un ex futbolista, si eso lo juntamos con el estudio, es un plus", explicó.

El extremo detalló cómo van los estudios en España. "Está el nivel uno que es UEFA B, nivel dos es UEFA A y nivel tres es UEFA Pro, yo estoy terminando el UEFA A. Acá puedo ser segundo entrenador en todo el mundo, primer entrenador en algunas provincias, federaciones catalanas, de Madrid, países vascos", detalló.

Además agregó que, "para dirigir como primer técnico en cualquier parte del mundo tengo que ser UEFA Pro, que es para lo que me preparo".

Pablo Mota González en su última estadía en la UC

El Mota González contó su sueño en esta nueva aventura en el fútbol. "Mi sueño, como lo he dicho, es dirigir a Universidad Católica. Imagínate cuánta gente quiere dirigir a la UC, cuántos curriculum deben llegar, cuántos representantes deben estar. Yo soy un soñador y un hombre esperanzado, me gusta pensar en grande. Ojalá algún día poder dirigirlos", aclaró.

Para finalizar, reveló su metodología de juego y su prototipo a seguir. "El que más me gusta es Bielsa, pero él solo trabaja analíticamente, a mi me gustaría tener una mixtura entre lo analítico y lo global. Bielsa trabaja mucha repetición, el trabaja en sectores separados, pero con mucha repetición. Por ejemplo yo, extremo derecho trabajo centro, centro y centro, en el partido se me dará naturalmente. Yo no quiero que mis entrenamientos sean solo analíticos, porque es tedioso", sentenció.