Universidad Católica fue muy contundente en el inicio del Campeonato Nacional 2023. No lo pasó bien durante todo el partido, pero se impuso por un elocuente 3-0 ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar. Un gol de Franco di Santo, otro de César Pinares y un zurdazo de Fernando Zampedri liquidaron a los Ruleteros, que de todas maneras inquietaron mucho al portero Matías Dituro.

Por cierto, hubo históricos cruzados que estuvieron muy pendientes al debut de la escuadra adiestrada por Ariel Holan, quien reconoció estar corto de variantes en el centro del campo y ya no cuenta con Felipe Gutiérrez, quien rescindió su contrato. Uno de esos jugadores que marcaron época en el club fue Miguel Ángel Neira, quien conversó con RedGol para dejar sus sensaciones.

"Me gustó mucho. Por el planteamiento que hizo el técnico, me parece excelente. Tácticamente un 4-1-1-4 con buen fútbol, buenos toques, mucha llegada, dos punteros bien abiertos cubriendo también las subidas de los laterales, Zampedri que se echa un poco atrás y arma bien el juego. Di Santo en lo de él, en el gol y preocupando a los centrales. Y atrás muy solventes", sostuvo el oriundo de Hualqui, ganador de cuatro títulos con la UC en la década de los '80.

Pero Miguel Ángel Neira no se quedó sólo con eso y apuntó muy alto. No le hizo caso para nada a esa frase que sugiere que las expectativas no son más que una condena a la decepción. "Pienso que la Católica va a hacer un muy buen campeonato. A veces he criticado, pero digo lo veo y ahora veo un equipo muy potente en todas sus líneas. Los cambios que hizo Holan con el ingreso de Parot y el chico Nieto me parecen correctísimos. Fue un partido perfecto de la UC", expresó el otrora volante, quien dejó una misión muy difícil en la mesa. "La Católica tiene que pelear el título de todas maneras y la Sudamericana también", cerró.

Jorge Aravena: "El gol de Pinares desarmó a Everton"

Hubo otro legendario futbolista de Universidad Católica que siguió las acciones y conversó con nuestro Paulo Flores. La referencia es para Jorge Aravena, quien fuera un volante de una pegada exquisita y es fanático del elenco precordillerano.

"El momento en que tal vez Everton marcaba cierta superioridad vino el primer gol de Di Santo e inmediatamente el de Pinares. Eso desarmó a Everton y la Católica marcó la diferencia en el terreno de juego", manifestó el Mortero, quien registra 85 goles en la UC.

Por cierto, Aravena añadió que "fue muy contundente. No estaba haciendo un buen partido ni había creado situaciones claras de gol. Llega un par de veces y anota dos goles, eso marca claramente el nivel de los jugadores de la UC".