Universidad Católica dio el gran golpe en lo que va de mercado de pases en el fútbol chileno. Después de semanas de rumores, este martes los Cruzados confirmaron el acuerdo para que Mauricio Isla regrese a nuestro país.

El Huaso dejó el Flamengo tras perder regularidad y hace su retorno triunfal a Chile para tener su esperado debut. El lateral y parte de la Generación Dorada se fue en el 2007, cuando era un niño que daba que hablar en el Mundial Sub 20 de Canadá, para firmar con el Udinese.

Con 34 años y una carrera llena de éxitos, Mauricio Isla vuelve a nuestro país para defender la camiseta de la UC. Su arribo da que hablar, no solo por regresar al club que lo vio nacer, sino también porque durante los últimos años reconoció su amor por Universidad de Chile.

En la última edición de RedGol en La Clave, Cristián Basaure habló del retorno del Huaso, al que llenó de elogios. "Es un tremendo refuerzo. Me pone muy contento por él, es una gran persona y ha hecho una carrera formidable. Va a tener su revancha en el fútbol chileno, va a entregar, creo que va por ahí".

En esa misma línea y tomando su fanatismo por el Romántico Viajero, el panelista fue claro. "Independiente del hincha de la U que puede estar disconforme, pero hay una cuestión emocional. Universidad Católica fue su formación".

"Se va a estrena, suena increíble. Ha hecho una carrera fabulosa sin jugar en el Campeonato Nacional. Volverá a competir, a sentirse importante en la cancha, en su país y en el club que lo formó. Es una bonita película la que vivirá", agregó.

Universidad Católica saca chapa de candidato

Universidad Católica no lo pasó bien en la primera rueda, quedando lejos del liderato y eliminado de la Copa Libertadores. No obstante, para Cristián Basaure los refuerzos que han llegado permiten soñar con algo importante a final de temporada.

"No es menor lo que está haciendo la Católica, la calidad de futbolistas que tiene en su plantel. Lo más seguro que llegue (César) Pinares. Llega casi a ilusionar de cara al segundo semestre, porque tiene Copa Sudamericana por delante", lanzó.

De hecho, para Cristián Basaure lo que ha pasado con el Huaso en la última temporada no debería empañar su rendimiento. "Las estadísticas de Mauricio Isla, quizás en Flamengo no pudo jugar con tanta continuidad, pero son cuestiones. La calidad está intacta y eso es lo bueno".

Finalmente, destacó que el lateral no viene a poner fin a su carrera, sino a copmetir. "No siento que se venga a retirar al fútbol chileno. Está a buen nivel. No el de los 20 años, pero sí con ganas de sentirse importante, con ese espíritu combativo que arrastra la Generación Dorada".