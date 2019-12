Matías Dituro: "Me llena de orgullo quedar en la historia de este maravilloso club"

Desde que llegó a Universidad Católica, Matías Dituro se ha convertido en figura y responsable del segundo bicampeonato de la UC.

“La verdad es que es muy especial todo lo que he vivido en Católica, me llena de orgullo quedar en la historia de este maravilloso club. Cuando tomamos la decisión de venir acá pensaba en ganar títulos y en dos años ya he podido lograr tres, es más de lo que me imaginé y estoy muy feliz por eso”, aseguró el guardameta en conversación con la página web oficial del equipo.

Agregando que los Cruzados “Está entre los dos equipos más importantes de mi carrera e incluso me animaría a decirte que es el número uno”.

Respecto al 2020, Dituro cree que “en materia internacional esperamos poder estar a la altura de la Copa Libertadores”.