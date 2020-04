Luciano Aued se ilusiona con la vuelta de Gary Medel a Universidad Católica: "Esta es su casa"

La posibilidad de que Gary Medel vuelva este 2020 a Universidad Católica tiene con los ojitos blancos no sólo a los fanáticos cruzados, también el plantel se ilusiona con la vuelta del ídolo cruzado.

Luciano Aued en conversación con CDF lo deja en claro.

Ojalá se dé, si él lo desea. Vi, a lo largo de estos años, lo que significa Católica para él. Viene a ver los partidos, a compartir con la gente y con el plantel. Esta es su casa. Un jugador de su envergadura sería bienvenido y nos haría muy bien a todos y el fútbol chileno

Respecto a su futuro, el argentino cuenta que “tengo 33 años, pero me siento muy bien. Tengo contrato hasta diciembre y veremos cómo resulta todo esto. El contacto con el club es diario, constante y siempre me han manifestado que me quede. Veamos qué sucede de aquí a fin de año”.