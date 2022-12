El ex Racing, Eugenio Mena, arribó a Universidad Católica como uno de los grandes refuerzos para la próxima temporada junto a Franco Di Santo, otrora jugador del Chelsea de la Premier League.

El Keno dice sentirse cómodo en el equipo cruzado, luego de sus primeros días de entrenamientos y agradeció que el equipo lo acogió bien, sobre todo Mauricio Isla, con quien compartió en la selección chilena.

Mena quiere mantener el nivel que mostró en Argentina y mantenerse con opciones de ser nominado a la Roja, aunque reconoció que la competencia chilena no pasa por su mejor momento.

"Estoy feliz, Católica me recibió bien y mis compañeros para qué decir, es un grupo espectacular. Estamos entrenando fuerte, estoy feliz para afrontar lo que se nos viene en 2023. Tuve un inicio difícil por lesiones, pero pude jugar la gran parte de los partidos. Me pilla en un buen nivel a la edad que me toma. Estoy contento por este nuevo proceso, espero seguir al nivel que mostré en Racing para hacer un buen año", señaló el lateral zurdo en Radio Agricultura.

En cuanto a su pasado en la U, comentó: "La verdad, en el momento de la presentación lo hablé. Estoy feliz en Católica, a la U le tengo un cariño gigante por todo lo que hicimos y por la oportunidad, pero mi presente está acá. Enfocarme en otras cosas no viene al caso".

Acerca de la edad avanzada del plantel, indicó: "No encuentro una preocupación en eso, jugadores de mucha jerarquía y profesionalismo se toman los cuidados. Son 24/7 profesionales, nos viene bien eso. Tener eso y la juventud, que se suma, nos viene espectacular como grupo para afrontar todo lo que se nos viene en 2023".

También se refirió a su impresión del entrenador Ariel Holan: "Al profe le gusta la intensidad, equipo agresivo y que proponga siempre. Manejará variantes, pero lo que nos pide es agresividad, intención de jugar, de proponer en cualquier cancha. Lo venimos trabajando muy bien, los duelos y posiciones, quiere un equipo así".

Mena reconoció que el nivel del Campeonato local ha bajado en los últimos años: "Ha bajado un poco de lo que eran esos años dorados, de lo que vivió la U, Colo Colo y Católica, pero en sí ha bajado en intensidad. Esperamos con la vuelta de algunos jugadores retomar ese nivel de propuesta tanto nacional como internacional, para que puedan participar y estar avanzando mucho más de lo que ha sido en las últimas copas".

Y asegura que todavía tiene intenciones de ser considerado por Berizzo en la Roja: "Venir a Chile me brinda la oportunidad de seguir, pero depende de mí, mi rendimiento. ME gustaría seguir aportando en lo que fuese para seguir estando con el grupo en los procesos que vengan para adelante".

Finalmente, respecto de su amistad con Mauricio Isla, expresó: "Ahora tenemos la suerte de coincidir los dos de la selección, de estar juntos y es grandioso, para nosotros y para el fútbol chileno. Estamos convencidos de que queremos ganar, ir al frente y dar profundidad como lo hicimos siempre".