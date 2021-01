Juvenal Olmos y la posible salida de Matías Dituro de la UC: "Bajará la competitividad en el arco"

Matías Dituro es uno de los pilares sobre los que se apoyó Universidad Católica para conseguir su bicampeonato con grandes actuaciones en su arco, con la que además se acercan a un nuevo título, pero la historia del portero argentino en la institución puede terminar pronto ante sus intenciones de salir.

Está claro que el transandino ha sido una pieza fundamental y es por eso que el futuro de la posición en el cuadro cruzado puede tener un margen de duda, a pesar de la presencia de Cristopher Toselli como alternativa. Esta situación fue analizada por Al Aire Libre de Radio Cooperativa.

Quien dio su punto de vista fue Juvenal Olmos, quien resaltó la importancia del argentino en San Carlos de Apoquindo. "Toselli es un buen portero pero Dituro es el mejor del Campeonato Nacional y ha sido trascendetal para los logros recientes de la Universidad Católica. Yo me la pensaría para dejar solo a Toselli, no porque no juegue sino porque la competitividad en el arco bajaría", afirmó.

Toño Prieto acompañó el análisis del director técnico. "La Católica comienza por Dituro y así ha sido los últimos años, de eso no cabe duda. Ahora es cuando Cruzados debe hacer un movimiento inteligente con él en el arco. Está en un gran momento, con el aseguras que pelearás el campeonato".

"No voy a mentir. Han sucedido cosas, sobre todo en el último tiempo, pero intento mantenerme un poco aislado y que mi representante sea el encargado de todas estas posibilidades que puedan aparecer", comentó recientemente Dituro a TNT Sports sobre su salida. Cabe resaltar que su contrato terminará este 31 de diciembre pues tras el final del campeonato será la última oportunidad de Católica de venderlo.