Indignación contra el América por inscribir a un ex preso por violencia intrafamiliar en vez de Nicolás Castillo

El difícil presente de Nicolás Castillo sumó un nuevo antecedente, justo cuando el delantero chileno se encuentra buscando club para volver a la actividad oficial, después del grave episodio de trombosis que incluso lo tuvo en riesgo vital en febrero de 2020.

Nico hizo la pretemporada oficial con el Club América, pero el técnico Santiago Solari decidió no inscribirlo en la nómina de jugadores que actúan en el Torneo de Apertura del fútbol mexicano. Y tampoco ha encontrado nueva camiseta para volver a las canchas.

En ese sentido, la lesión y baja del argentino Leonardo Suárez parecía abrir una puerta para el hombre formado en Universidad Católica. Pero en definitiva el cuadro azulcrema volvió a descartar a Castillo e inscribió a un jugador con complicados antedentes.

Se trata del ecuatoriano Renato Ibarra, quien estuvo una semana detenido el año pasado por una acusación de violencia intrafamiliar de parte de su mujer y su cuñada, lo que motivó que el América decidiera cancelar su ficha como parte de su política de tolerancia cero.

Sin embargo, el elenco azteca borró con el codo su determinación y ante el retiro de Suárez de la nómina integró al ecuatoriano, no sin antes ofrecer una justificación a la hinchada del equipo, conmovida en su momento por el historial judicial del atacante.

"Cabe mencionar que Renato Ibarra no tiene cargos pendientes que resolver y no recibió condena alguna. Dado que su familia apoya su reincorporación a las Águilas del América, y luego de un cuidadoso análisis, el Club ha optado por no prejuzgar aquello que la familia y las autoridades han solventado", explicó en un comunicado el elenco azulcrema.

América explicó en un comunicado las razones para readmitir a Renato Ibarra

Las críticas rápidamente se dejaron caer sobre las Águilas. De hecho, Adal Franco, comentarista de ESPN, señaló que "América pudo haber inscrito a Castillo, un ejemplo de vida, de valentía, de superación física y mental".

El popular David Faitelson fue más allá: "Cómo puede el América atreverse a contar en sus filas con un golpeador de mujeres en un país como el nuestro, con uno de los índices de feminicidios más altos del mundo".

David Faitelson criticó al América por la inscripción de Renato Ibarra

La prensa deportiva alzó la voz contra la reincorporación de Renato Ibarra al América

Pero lo más increíble sucedió este domingo, cuando América le ganó por 2-0 a Tijuana gracias a dos goles en tiempo de reposición. Ibarra reemplazó a Henry Martin al 74´' y marcó el gol que sentenció el resultado.

La ovación se dejó caer sobre el jugador, pese a los malos antecedentes, lo que volvió a levantar las críticas, esta vez en contra la afición del conjunto americanista, que con la victoria mantiene el primer lugar de la tabla de posiciones.