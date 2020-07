Cristopher Toselli y campaña de hinchas cruzados para retirar la 14 del Mumo Tupper: "Sería un lindo homenaje"

Cristopher Toselli, ídolo de Universidad Católica, se refirió a la petición realizada por hinchas de la franja, que buscan que el club de la precordillera retire el número 14 en homenaje al fallecido Raimundo Tupper.

En conferencia de prensa remota, el portero de los cruzados calificó como una bella idea la campaña que pretende retirar la dorsal del Mumo a 25 años de su trágica muerte:

"Sería un lindo homenaje", reconoció el múltiple campeón con la franja.

El ídolo cruzado, Cristopher Toselli, aseguró que sería un bonito homenaje retirar la dorsal del Mumo Tupper.

De todas formas, y fiel a su estilo habitual, Toselli fue cauto y opinó que la decisión no era suya sino del club, asegurando que acatarían la determinación que tome la dirigencia cruzada.

Los fanáticos de la franja e iniciadores de la bella cruzada en recuerdo de Raimundo Tupper generaron una instancia donde quienes lo deseen pueden firmar la petición de retirar la 14, logrando casi 200 firmas hasta ahora.

Andrés Tupper, hermano del histórico jugador de Universidad Católica, tuvo palabras similares a las de Cristopher Toselli en referencia a la campaña:

“Primera vez que me lo preguntan y que se plantea la cosa. Lo escuché un par de años atrás que estaban pensando algo similar, sería increíble que lo hicieran pero no me corresponde a mi plantearlo ni decirlo”, dijo Tupper a Planeta UC.