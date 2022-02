Cristián Paulucci está consciente que el terreno de juego donde disputarán el duelo ante Curicó no está en óptimas condiciones para desarrollar el fútbol que le gusta a la UC.

Cristián Paulucci se lamenta por el pasto de San Carlos de Apoquindo: "La cancha no está buena y eso no favorece a nuestro fútbol"

Universidad Católica empezó con canasta limpia el Campeonato Nacional, al conseguir dos triunfos ante Coquimbo Unido y Unión Española. Racha que esperan mantener ante Curicó Unido este domingo, cuando los reciban en San Carlos de Apoquindo a las 20.30.

Encuentro que complica a los cruzados por un inesperado "visitante" que tiene su cancha: una bacteria ha echado a perder el pasto que siempre está impecable en ese estadio, lo que fue abordado por el DT Cristián Paulucci.

"La cancha no estaba en buen estado y eso no favorece a nuestro fútbol. Esperamos que a medida que pasen los días la cancha vaya mejorando para nuestro juego", señaló el estratega preocupado por no poder tocar bien la pelota.

Esto porque espera hacerle daño al Curi con la posesión de pelota. "Me imagino un partido con el balón para nuestro equipo. Enfrentaremos a un gran rival, pero se le puede hacer daño. Vamos a tratar de ser protagonistas, hacer un excelente partido y quedarnos con este juego", comentó el argentino.

De hecho destacó que "es un gran rival que comenzó con el pie derecho. Es un rival que venía en alza y ha levantado muchísimo. Hay que tener en cuenta lo que ellos hacen y respetarlos".

Finalmente, comentó que "tenemos que hacer un gran partido para dejar los tres puntos en casa. Depende de nosotros que tengamos una buena actuación para que las cosas nos salgan bien".