Viviana es la última eliminada de Gran Hermano Chile, la futbolista dejó la casa de Buenos Aires el pasado lunes y se presentó en el panel de CHV el martes.

La participante, que se convirtió en la más votada de la edición chilena del reality, ha estado muy ocupada con entrevistas y participaciones en programas donde da más detalles de su paso por la casa estudio.

Decepcionada quedó

Este viernes en la noche Viviana estuvo presente en el panel de Espiando la Casa: La Fiesta, junto con Maite, Bambino y Ariel, siendo esta la primera vez que se encuentra presente en este segmento del reality.

Aquí la profesora de educación física también se dedicó a comentar lo que vivieron los participantes con la llegada de Nicki Nicole.

Además de esto, la joven también vió por primera vez los mejores momentos de su paso por la casa de Gran Hermano en Argentina, aquí pudo ver imágenes de ella con Coni y Fran, así como también el resto de sus compañeros.

Pero esto no fue lo que llamó la atención de los televidentes y es que Michael Roldán aprovechó el momento para preguntarle si luego de su salida se había decepcionado de alguno de sus compañeros.

Viviana fue enfática al destacar que sí, si hubo una persona que la decepcionó después de salir de la casa y mencionó a Francisca, la que sería una de sus grandes amigas en el encierro.

“He visto algunas cositas que he visto por ahí que si me decepcionaron que se hablaron de mi que me molestaron, entonces obviamente me enoje“, mencionó sobre lo que ha visto estando afuera de Gran Hermano.

“De la Fran, la Fran dijo que yo le daba asco y que no le gustaba y muchas cosas más. No es lo que me dijo a mi eh así que se me cayó“.

Hay que recordar que en un momento durante la transmisión de Pluto hace varias semanas atrás se nos mostró a Fran hablando con Lucas, detallándole que a ella no le gustaba Vivi y que le daba asco.

Ahora, la participante lo vio y comentó que no le había gustado para nada su comentario, destacando que cuando Fran salga de la casa, y si se acerca, conversara con ella para aclarar las cosas.