Trinidad no se cansa y continúa las peleas con Coni y es que la reconciliación les duró solo unos pocos días. Esto debido a que ambas se votaron el miércoles en la nominación en vivo.

Posterior a esto, ambas no siguen en buenos términos y esto se ha visto en reiteradas ocasiones en la casa estudio, por esta razón se ve como Trinidad lanza duros comentarios contra la bailarina en la pieza de los guarenes.

Le echo toda la culpa a Coni

Posterior a la nominación del día miércoles, Alessia, Trinidad y Skarleth se encontraban en la pieza comentando sobre la nominación. Aquí, Alessia comentó que le caía demasiado bien Pincoya, esto debido a que la chilota se encontraba demasiado feliz y contenta por la ayuda de sus compañeros.

En esta instancia, Trinidad mencionó que cuando la chilota estaba sola era otra persona totalmente distinta y luego le tiró toda la culpa a Coni por la actitud de la Lulo.

“Cuando está sola es como otra, no pelea“, dijo. “Es la Coni, yo ahora me iba a ir a acostar allá, pero no es tanto…“, agregó segundos después.

“W*ona te echaron, yo no sabía que te habían echado“, le interrumpió Francisca.

Aquí se refieren sobre la pelea de cuando Trinidad decidió ir a la otra pieza y acostarse en la cama de Sebastián y Coni decidió desarmarle la cama, porque con Pincoya no querían que la actriz se cambiará de pieza nuevamente.

La conversación continuó y finalmente Trinidad destacó que quiere que dejen de haber peleas en la casa y que “las piezas se abran“, para tener una buena convivencia en el programa.

Hay que recordar que ambas participantes se encuentran en placa de eliminación esta semana, junto con Jennifer y una de ellas podría dejar la casa de Gran Hermano este domingo.

Ahora, mientras Trinidad está confiada en que se quedará una semana más, en redes sociales y principalmente en twitter se están realizando campañas que ya acumulan miles de votos para eliminarla el domingo.