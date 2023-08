Nicki Nicole sorprendió a la casa de Gran Hermano Chile al visitarlos durante la noche de este viernes en la fiesta urbana. Aquí la argentina les mostró su colaboración musical con Jere Klein “X eso BB“.

Además de esto, la cantante de Marisola también convivió con los integrantes del programa y incluso tuvo un pequeño tour por el hogar que los alberga.

Le pidió un consejo

Durante la visita y después de que Nicki presentará “X eso BB”, Alessia aprovechó la oportunidad de acercarse a la cantante y así pedirle un consejo para su futura carrera.

Y es que la líder de la semana le pidió a Nicki un consejo para las personas que, como ella, querían convertirse en cantante del género urbano a lo que la argentina se sorprendió.

“Pará, pará. Un consejo, que no tengas miedo, que le des para adelante que sos increíble, super simpática, seguro tenés un talento, me gustaría escucharte“.

“En verdad lo primero es no tener miedo, a veces uno, la mente misma te dice ‘no, esto no te va a salir, la gente va a hablar’. La gente no te tiene que importar, la gente verdadera está acá y la gente que te quiere y que te va a seguir y apoyar es lo importante”, destacó.

Revisa el video de Alessia y Nicki Nicole:

Estos consejos sirvieron de aliento para Alessia, quién emocionada y nerviosa le dio un abrazo a Nicki por sus palabras. Aunque posteriormente, la argentina pidió conocer la casa.

Con esto, Alessia se quedó con las ganas de presentarle una canción a Nicole y así lo hizo saber luego de que la cantante dejará la casa y es que un tiempito después la argentina abandonó el recinto ya que su visita era solo un por un corto momento, aunque les dejó a todos poleras de su merch oficial.