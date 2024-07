A partir de junio, Vanesa Borghi se sumó a la animación de “Quieres ser mi Socio” en La Red. La argentina llegó a suplir a Francisco Kaminski en la animación junto a Iván Martínez y lo hace en medio de un embarazo.

Sobre esto habló en exclusiva con RedCarpet y contó detalles de como afronta este nuevo desafío en la televisión chilena al volver con todo en La Red, luego de trabajos esporádicos en TVN y en Sabingo de CHV.

Asimismo, Iván Martínez habló sobre su nueva compañera en pantalla en el programa, luego de anteriormente haber estado con otra persona en la animación.

Esto dijeron Vanesa Borghi y Iván Martínez sobre Quieres ser mi Socio

Vanesa, ¿Cómo ha sido el regreso más continúo en la tv chilena y retomar la animación en Chile?

Me gusta muchísimo estar en la animación de Quieres ser mi Socio, es un programa muy entretenido que me da la posibilidad de conocer gente maravillosa no solo de Santiago, sino que de región, conocer sus historias y todo el esfuerzo que hay detrás. Además, aprendo muchísimo de los expertos y poco a poco uno se va soltando más, ya que si bien es un programa estructurado me gusta ayudar de alguna manera a los participantes.

Es una vez a la semana como lo venía haciendo en TVN o hasta el año pasado en Sabingo CHV, pero el rol es completamente distinto y eso me deja feliz porque de alguna manera es mostrarme en otra faceta.

¿Te habían ofrecido algún otro proyecto en la TV y qué te motivó a elegir ‘Quieres ser mi Socio’?

Siempre salen propuestas, algunas se toman, otras se analizan, porque siempre trato de evaluar cuánto tiempo ocupará de mi día, si va en la línea de lo que quiero seguir y si el equipo de trabajo me gusta, creo que eso es muy importante, incluso más que lo económico.

¿Cómo ha sido tomar este proyecto en la TV al mismo tiempo que vives un momento familiar tan importante?

Siempre digo que mientras me sienta bien y mi bebé siga creciendo fuerte y sano seguiré activa, ya que no estoy enferma, sino embarazada. Además, en este programa no estoy viajando ni moviéndome tanto por lo que es relajado para mí.

Sin embargo, volveré a ir a México para las grabaciones del programa Vivir Mejor luego de que nazca nuestro poroto.

La gente siempre ha sido muy cariñosa, les agradezco porque siempre las vibras de alguno u otro modo llegan.

¿Hay alguna historia especial del programa que valores o recuerdes más?

Cada emprendedor y emprendimiento tiene su magia, su historia, todas llenas de emoción, mucho amor en cada una de ellas, solo que algunos no saben expresar muchas veces por nervios, todo lo que pueden seguir creciendo. Lamentablemente, tienen un determinado tiempo para mostrarse frente a los expertos y eso es lo complicado, no hay segundas oportunidades. No podría destacar una por sobre otra, porque por suerte es Iván quien decidirá quién será su socio.

Iván ¿Qué le ha sumado Vanessa al programa que quisieras destacar?

Vanesa ha sumado mucho, ella es una persona que representa a las personas emprendedoras, trabajadoras, tiene ese ingrediente comercial que a mí me gusta.

Hoy incorporamos temas que nos faltaban, panelistas y la llegada de ella, además de la suma de nuevos auspiciadores.

¿Falta en la TV este tipo de programas en que se apoye de verdad a gente laboral o monetariamente?

Faltan programas así, hay muchos espacios de élite, inalcanzables para muchos emprendedores y eso corta a la realidad chilena. El chileno típico de clase media y clase media baja, estamos hablando del 75% de la población. Son programas más enfocados a un segmento más alto. Y nuestro programa es más popular del emprendedor típico chileno, donde damos la oportunidad a que vaya a presentar su negocio, ese es nuestro espacio.