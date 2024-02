Tras el estreno de un total de 6 capítulos True Detective llegó a su final este domingo en HBO Max. Y es que finalmente se resolvió el caso.

Titulada True Detective: Tierra Nocturna la serie nos presentó a Jodie Foster y Kali Reis como las detectives Liz Danvers y Evangeline Navarro quienes se encuentran en Alaska.

Como era de esperarse la serie rompió récords de audiencia en HBO Max, pronto a convertirse en Max, y nuevamente conquistó a los fanáticos de los dramas policiales que han seguido la serie durante ya cuatro temporadas.

¿True Detective tendrá una quinta temporada?

Debido a que Night Country finalizó hace solo unas horas aún no tenemos un anuncio oficial de una quinta temporada de parte de Max. Pero no se descarta que se realice un nuevo ciclo de la serie y es que debido al éxito que ha tenido en la plataforma no sería nada sorprendente que se tome esta decisión de volver a renovarla para un nuevo ciclo.

Y es que las temporadas de True Detective se han estrenado de manera irregular. Siendo la primera la más aclamada de los fanáticos. Night Country ahora también toma ese lugar debido a los elogios que ha recibido de parte de los televidentes.

El medio TheWrap incluso señaló que la cuarta temporada ha promediado 12,7 millones de espectadores en plataformas estadounidenses superando los 11,9 millones de la primera temporada.

Si bien no hay nada dicho todavía, lo cierto es que las señales de que se confirme una quinta temporada son positivas. De ser realidad, se espera que esta siga el formato antológico de la serie, con una historia totalmente nueva, así como la ambientación y los personajes.

Eso si, se desconoce si es que Issa López, la guionista, directora y showrunner de “Tierra Nocturna” regresaría para una posible quinta entrega. Y es que cuando se le preguntó sobre esto ella solo le respondió que eso había que preguntárselo a HBO.

Finalmente lo único que sabemos es que True Detective sigue siendo una de las serie que hay que ver si es que eres fanáticos de las seriales de crímenes. Sobretodo su primera y cuarta temporada.

Recuerda que todas las temporadas de True Detective se encuentran disponibles en HBO Max.