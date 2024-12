Sergio Rojas sorprendió a sus compañeros de panel del Que te lo Digo al revelar que tuvo un intenso romance con un futbolista, revelando detalles de la relación que compartieron.

En el espacio de Zona Latina, el ex participante de Palabra de Honor comentó cómo es su tipo de hombre revelando allí que estuvo con un conocido deportista.

“Cuando anduve con un jugador de fútbol, era porque era un jugador, jugador. No les voy a decir quien era, pero era un jugador que ustedes jamás se imaginarían que podría jugar en el área chica”, expresó.

La confesión de Sergio Rojas

A pesar de que no reveló el nombre del deportista, si entregó una breve descripción señalando que está retirado, destacó en la liga nacional y que es un tipo rudo. “Como que están como todos separados, como que hicieron vida y después no. En el fútbol, siempre siguen activos porque siempre están ligados. No está en la selección”.

Asimismo, el periodista reveló sus motivos para no revelar su nombre. “Si hubiesen seguido mi misma línea uno dice: ‘ya, da lo mismo’, porque lo contó él. Pero si la gente no ha asumido su sexualidad, no lo voy a sacar del clóset yo”.

Siguiendo la conversación, el periodista se reveló a su relación con Andrés Caniulef, su ex compañero de encierro en el reality de Canal 13. “Lo quiero, le tengo mucho cariño, pero no me prende”, comentó al ser consultado por sus compañeros de panel.

Revisa sus declaraciones a partir del minuto 1:43:00