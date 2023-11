Stefan Kramer, “El hombre de las mil caras”, se presentó en el cierre de la Teletón 2023, en donde presentó a nuevos personajes y una nueva rutina que sorprendió a los asistentes.

Desde cantantes, animadores y deportistas, hasta el presidente Gabriel Boric y el futbolista Lionel Messi, fueron alguno de los rostros que imitó el comediante.

La presentación de Kramer en la Teletón

Pasada la medianoche, Kramer se subió al escenario de la Quinta Vergara con una esperada presentación por los asistentes. “Gracias Teletón por esta nueva oportunidad de estar aquí, impresionante. En la Quinta Vergara, como si fuera el Festival de Viña, pero ustedes no son el monstro, ustedes son Fiu y Teletín”.

“Yo no sabía qué hacer en esta nueva Teletón, estaba buscando nuevos personajes”, para dar paso a su imitación de Don Francisco, pidiéndole que realice algo fuera de serie con inteligencia artificial, “Stefan Kramer IA”.

“Pero yo no quería, porque siento que la inteligencia artificial viene a reemplazarnos, a quitarnos la pega, sobre todo a mí. Hace imitaciones, hace gestos, caras, es una falta de respeto, esa we, esa we no se hace. Por eso estoy de acuerdo con Bad Bunny”, para luego imitarlo.

Nico Massu, Fernando González, María Luisa Godoy, Pancho Saavedra, fueron los primeros en ser imitados por Kramer, seguidos de Longton, Sebastián Piñera y Gabriel Boric. Hasta el meme viral de “las calilas y las mojojo”, estuvo presente en la rutina.

Inspirada en la Inteligencia Artificial y su uso actual, Kramer presentó las imitaciones de Martin Cárcamo, Sergio Lagos, Claudio Bravo, Lucho Jara, Tomás Mosciatti, Lionel Messi y la doctora Polo, entre otros, a través de la pantalla, en donde los creo a través IA.

Sin embargo, tras usar la versión gratis, la nueva AI se enfrenta a él y le pide abandonar el escenario, para luego borrar el cómputo.

Tras culminar entregó un profundo mensaje sobre la causa, la cual iba dirigida a la AI, para que entienda qué es y qué significa la Teletón, luego de que se borró el cómputo.

Revisa la presentación de Kramer a continuación

¿Cómo donar a la Teletón?

Este viernes 10 y sábado 11 de noviembre marcan el inicio de la campaña, la cual representa la obra solidaria más grande de Chile. Se ofrecen diversas modalidades para colaborar en la rehabilitación de más de 32 mil niños, niñas y jóvenes en todo el país, ya sea de manera presencial o digital. Encuentra todos los detalles a continuación.

Donación Presencial:

El Banco de Chile cuenta con aproximadamente 2,500 puntos distribuidos en todo el país, que incluyen sucursales, cajas auxiliares, cajas buzón, cajeros automáticos (tanto del Banco de Chile como del Banco Edwards) y puntos de venta (POS). Antes de efectuar tu donación de forma presencial, se recomienda revisar la lista de oficinas abiertas y sus respectivos horarios de atención.

Donación Digital:

Para aquellos que prefieran donar desde la comodidad de su computadora o teléfono celular, el Banco de Chile ofrece todos sus canales digitales. Además, el código QR del Banco de Chile, presentado durante la transmisión del programa de TV, desempeñará un papel destacado y debutará en cajas auxiliares y sucursales. Al escanearlo, serás dirigido directamente al sitio web del banco, facilitando así una donación rápida y sencilla.

Donación desde Otro Banco:

Si no eres cliente del Banco de Chile, aún puedes realizar tu donación a la Teletón desde otros bancos mediante tarjetas de crédito y débito a través del “botón digital” de Webpay. También puedes efectuar una transferencia electrónica desde cualquier banco utilizando los siguientes datos:

Destinatario: Fundación Teletón

Rut: 71.238.300-3

Cuenta Corriente Banco de Chile

Número de cuenta: 24.500-03

Correo electrónico: miaporte@teleton.cl

Donación desde el Extranjero:

Si te encuentras en el extranjero y eres cliente del Banco de Chile, puedes ingresar a bancochile.cl, presionar el ícono de banco en línea, acceder con tu RUT y clave de internet, y seleccionar la opción de donar desde tu cuenta corriente, vista o tarjeta de crédito. Ingresa el monto que deseas aportar, valida con el código de tu dispositivo de seguridad y presiona el botón “transferir”.

Donación a través de Teléfonos:

Los clientes de Banco de Chile y Banco Edwards pueden donar directamente desde sus cuentas corrientes y tarjetas de crédito llamando a los siguientes números:

Clientes Banco de Chile: 600 637 37 37.

Clientes Banco Edwards: 600 231 99 99.