Rubén Gutiérrez fue expulsado de Gran Hermano este domingo por las graves acusaciones de Scarlette por tocaciones cuando esta se encontraba dormida de parte del ex participante.

Sin más explicaciones Rubén habría sido apartado de la casa y luego expulsado de manera definitiva sin dar mucha explicación a los participantes de la casa estudio.

Debido a esto, el día domingo en las notas del programa no tenían ni rastro de Rubén y el ex participante fue borrado del reality.

Con complicado estado de salud

Según se reveló en el programa “Que te lo digo” Rubén no estaría con un buen estado de salud tras su salida del reality debido a que se encontraría en un estado de shock.

“Como que está en un estado de shock, nervioso. Creo que ha llorado una enormidad como que no logra asimilar todo esto que se vino de un momento a otro, esta seria acusación por parte de una compañera. Él lo niega claramente en su círculo más cercano“, explicó Luis Sandoval.

“Esta con apoyo psicológico, con contención“, agregó.

“Incluso están viendo si es invitado al estelar… si lo van a entrevistar“, explicó sobre la situación de Rubén luego de ser expulsado.

“La producción igual se comunica conmigo y me dicen que el viernes a excepción de otros viernes no hubo alcohol en la fiesta. No hubo alcohol en la fiesta (…) él lo niega en su círculo más cercano“, finalizó Sandoval.

Puedes revisar el video completo a continuación:

A pesar de que en el programa de “Que te lo digo” se menciona que se esta evaluando la posibilidad de entrevistar a Rubén en el estelar lo cierto es que hace un par de días CHV informó a FMDOS que el ex participante no tendría entrevistas ni participación en el panel.

Esto significa que el ex concursante no tendría participaciones como sus demás compañeros que han sido eliminados por el público y que constantemente tienen apariciones en el Espiando la Casa, La Fiesta.