La Colección de Westeros tiene diverso contenido para los fanáticos de House of the Dragon.

¿Fan de House of the Dragon? Las recomendaciones que entrega Max si te gustó la serie

La serie de House of the Dragon volvió con todo a HBO y a Max. Y es que la segunda temporada de la serie ubicada en el mundo de Game of Thrones volvió con todo con el estreno de un capítulo semanal.

Los fanáticos volvieron a Westeros para ver estallar la Guerra Civil Targaryen. La denominada Danza de los Dragones tendrá a los Consejos Negro y Verde en una guerra por el trono.

Y es que Rhaenyra busca tener su legítimo lugar como Reina, luego de que Aegon II Targaryen asumiera el trono luego de la muerte del Rey Viserys I Targaryen.

Recomendaciones de Max para los fans

Max sacó la colección El Mundo de Westeros en la aplicación. Aquí podrás encontrar una extensa colección de contenidos que te transportaran a los rincones de Westeros.

La Batalla por el Trono de Hierro

Descubre aquí aspectos que seguramente desconocías sobre el universo de Juego de Tronos. Además de las 8 temporadas de la serie principal y la primera de House of the Dragon, el especial La Casa que Construyeron los Dragones, te transporta al detrás de escena y los secretos de la creación de La Casa del Dragón y por su parte, Game of Thrones: La Última Guardia revela el épico desafío de dar vida al mundo de fantasía de Westeros, presentado por los creadores de la serie.

Conoce a los ancestros de Khaleesi

Doscientos años antes de los eventos de Juego de Tronos, los ancestros de Daenerys Targaryen vivieron en un juego de lealtades y traiciones que vemos en La Casa del Dragón. Conoce más sobre estos personajes directamente a través de sus protagonistas. El material extra llamado ¿Dónde estamos ahora? está narrado por los actores y actrices de La Casa del Dragón, quienes te llevarán detrás de escena y compartirán sus experiencias en la filmación, así como las vivencias de sus personajes durante la segunda temporada de la serie. Podrás conocer más acerca de Rhaenyra, Alicent, Daemon, Aegon, Aemond y Crolys.

Asimismo, otras de las recomendaciones que entrega Max en esta colección, que incluye series y películas de diversas temáticas que se toman en la serie, incluyen lo siguiente: