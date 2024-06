¿Quién es la actriz de Rhaenyra de House of the Dragon? Conoce Emma D'arcy y su historia

Emma D’Arcy se hizo mundialmente conocida en 2022 gracias a su interpretación de la Reina Rhaenyra en House of the Dragon. Su protagonismo en la serie le baso para ser altamente popular entre los fanáticos de la serie.

Junto con esto, diversas entrevistas que hacían conocer más de su personalidad, la hacían ser mucho más llamativa para los fanáticos y es por esto mismo que muchos ansían poder verla de nuevo en el papel en esta segunda temporada.

Y es que, tras dos años de larga espera, finalmente D’Arcy vuelve a interpretar a la reina por derecho de los Targaryen en Westeros.

¿Quién es Emma D’Arcy?

Emma D’Arcy nació el 27 de junio de 1992 en Gloucestershire en Reino Unido. Actualmente, tiene 31 años y es una profesional de la actuación en cine, teatro y televisión. Asistiendo a la Ruskin School of Art de la Universidad de Oxford, estudió Bellas Artes y gracias a esto apareció en obras teatrales como Romeo y Julieta y The Games We Played.

Identificándose como parte del género no binario, a lo largo de su carrera ha destacado en producciones como Truth Seekers y Wanderlust. Esta última producción fue precisamente su primer trabajo y aquí interpretó a Naomi Richards.

Tras varios otros proyectos en cine, teatro y TV, una de sus grandes oportunidades llegó con House of the Dragon y es que gracias a su papel de Rhaenyra es que fue nominada a los Globos de Oro el 2022 a la categoría de Mejor Actriz debido a su actuación.

Emma D’Arcy en la premier de la segunda temporada de House of the Dragon en Londres, Reino Unido. Foto: IMAGO

Como persona del género no binario en varias entrevistas ha destacado que se presenta así públicamente para poder inspirar a las generaciones más jóvenes. Asimismo, en algunas entrevistas ha destacado que identificarse de esta forma también le sirvió para desempeñar su papel de Rhaenyra.

“Rhaenyra tiene una batalla constante con lo que significa ser mujer y es una forastera fundamental. Está aterrorizada por quedar atrapada en la maternidad y es consciente de cómo su posición sería diferente si fuera un hombre“, reveló hace un tiempo a The Hollywood Reporter.

“Soy una persona no binaria. Siempre he sentido atracción y repelencia por la identidad masculina y femenina y creo que eso se desarrolla con sinceridad aquí. Ella no puede asistir a la corte de una manera que sea fácil para otras personas“, agregó.

¿En qué otras series y películas ver a Emma D’Arcy?

Además de House of the Dragon y Wanderlust, también puedes ver a Emma D’Arcy en películas como Misbehavior, Amores Prohibidos y O Holy Ghost.

Además de esto, también ha participado en cortometrajes como For people in trouble y The Talent.

Por otro lado, también participó en las series Truth Seekers, con un papel principal, y también en Wild Bill y Hanna, entre otras.