Una nueva película llega a la plataforma streaming de HBO Max. Se trata del film “Reality” de Sydney Sweeney, la cual se inspira en un suceso real ocurrido en Estados Unidos, y mezcla tópicos como espionaje y cine de suspenso. Por ese lado, ya se dio a conocer el tráiler de la cinta. Revisa el clip a continuación.

¿Cuál es el tráiler oficial de “Reality”?

A continuación, damos a conocer el nuevo tráiler de “Reality”.

¿Cuándo se estrena “Reality” en HBO Max?

La nueva cinta protagonizada por la nominada al Emmy, Sydney Sweeney, llega al catálogo de HBO Max el próximo lunes 29 de mayo.

¿De qué se trata “Reality”?

La cinta “Reality”, está basada en hechos reales de Estados Unidos e inspirada en la obra de teatro “9 This A Room” de 2019. El film nos cuenta la historia de Reality Winner, una mujer que es acusada de espionaje por el Federal Bureau of Investigation, o más conocido como FBI (Oficina Federal de Investigación en español).

Siendo un relato que le da énfasis a la traición contra la Agencia de Seguridad Nacional tras filtrar documentos clasificados a la prensa, los cuales habrían revelado que Rusia manipuló las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016 donde fue elegido el controversial ex mandatario Donald Trump.

“Una ex especialista de inteligencia estadounidense que recibió la sentencia más larga por la divulgación no autorizada de información del gobierno a los medios sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 a través de una operación de correo electrónico”, cita la sinopsis oficial.

¿Cuál es el elenco de “Reality”?



El reparto es el siguiente:

• Sydney Sweeney como Reality Winner

• Josh Hamilton como agente del FBI

• Marchant Davis como agente del FBI

• Benny Elledge

• John Way