“Record of Ragnarok” se ha convertido en una de las series de anime más populares en los tiempos recientes, y los seguidores tienen la oportunidad de disfrutarla a través de la plataforma de streaming Netflix. Además, esta semana se estreno la segunda parte de su temporada 2, y se ha revelado el estreno de una tercera entrega.

¿Cuándo y a qué hora se estrena Record of Ragnarok 3?

Es muy probable que los seguidores hayan hecho maratón de sus capítulos en una sola jornada y estén ansiosos por conocer el desarrollo futuro de la trama. No obstante, cabe señalar que aún no se ha confirmado el estreno de una tercera parte, aunque se espera que esto ocurra en breve. Asimismo, se anticipa que la tercera temporada de “Record of Ragnarok” llegue a Netflix en octubre de 2024 o hacia el final del mismo año.

Spoiler de la segunda temporada

El final de la segunda parte presentó a la humanidad obteniendo la victoria en la sexta ronda, con Buda como el vencedor. Las dos siguientes rondas prometen ser aún más fascinantes. Los minutos finales ofrecieron un adelanto de lo que aguarda en los episodios venideros, dejando entrever una emocionante combinación de acción y batallas épicas en el horizonte.

¿De qué se trata Record of Ragnarok?

“Record of Ragnarok” (conocida como “Shuumatsu no Valkyrie” en su versión original) narra la historia de un torneo que enfrenta a deidades y seres humanos. En esta competición, los humanos tienen la tarea de ganar un número específico de batallas para asegurar la supervivencia de la humanidad.

¿Cuántos episodios tiene su segunda temporada?

La segunda temporada cuenta con 15 episodios en la plataforma Netflix.