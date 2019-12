Netflix despierta a sus usuarios de madrugada para presentarles un confuso trailer de la nueva serie "Ragnarok"

En medio de la madrugada y sin mayores explicaciones, Netflix liberó el trailer de "Ragnarok", una nueva serie escandinava que dejó más confundidos que encantados a los amantes de la plataforma de streaming.

"La mitología nórdica es cosa del pasado... ¿o no? La leyenda comienza de nuevo el 31 de enero", reza la descripción publicada por el servicio en Youtube, para un clip que se extiende por apenas medio minuto dando pocos indicios de la trama que seguirá la ficción.

En el sitio de videos las reacciones se dividieron entre quienes se extrañaron por la hora de la publicación para este adelanto, quienes se despertaron por la notificación y quienes derechamente no entendieron qué está sucediendo en el video.

"Sumamente malo el trailer disculpen, no tiene sentido alguno", "Like si no puedo dormir...", "No mames Netflix, son las 3:00 AM en México", "Y eso que tiene que ver con los nórdicos? wtf" y "Esto no es Thor Chisterock?", fueron algunos de los comentarios.

Este es el controversial adelanto de "Ragnarok":