El programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar, está de vuelta con su nueva temporada, en donde Julio César Rodríguez es el nuevo conductor del espacio tras la salida de Jean Philippe Cretton del canal.

El espacio de conversación estrenará un nuevo capítulo este viernes 3 de mayo y reveló quienes serán los conocidos rostros que estarán presentes en donde hablarán de distintos aspectos de su vida personal y laboral, además de participar en distintas dinámicas.

¿Quiénes son los invitados de este viernes 3 de mayo?

En el programa de hoy estará el ex futbolista y comentarista de Radio Agricultura, Mauricio Pinilla, junto a su exesposa, la periodista Gisella Gallardo. Quienes hablarán sobre su quiebre sentimental y cómo manejan su relación actual.

También estará la actriz Berta Lasala, quien compartirá su experiencia en la búsqueda del amor a través de la aplicación Tinder, y su deseo de emular la famosa figura radial “El Rumpy” en su versión femenina.

El último confirmado es el experiodista de Canal 13, quien protagonizó un atropello en estado de ebriedad en octubre del 2023 en la comuna de Lampa, Miguel Acuña, quien hablará en detalle sobre el incidente.

¿A qué hora se estrena el nuevo capítulo?

El espacio llegará a la pantalla de Chilevisión y sus distintas plataformas este viernes a las 22:30 horas.

Mauricio Pinilla habla sobre su internación

Durante el 2023 el deportista se internó debido a un severo cuadro de estrés. “Fue una decisión súper importante que tomé, efectivamente me sentía como desconectado de los lazos afectivos con mis niños, entré en una fuerte depresión, lo único que hacía era salir a trabajar y llegar a mi casa a encerrarme”.

“No quería haber más gente… llegó el momento clave en el cual Dios me iluminó y me dijo Mauro, de esta no vas a salir solo, asesórate con un especialista y tomé la decisión de internarme en una clínica, que me diera el respaldo emocional y psicológico para poder salir de la situación que estaba”, expresó.