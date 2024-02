La fiesta sigue en Viña del Mar y tras exitosas jornadas anteriores, esta noche promete ser un rotundo triunfo con grandes artistas nacionales e internacionales sobre el escenario. El pasado martes disfrutamos de un tremendo concierto de Maná, en el que su público fiel, cantó todas sus canciones brindando un show lleno letras románticas y rock latino.

Luego era el turno del comediante y guionista chileno Luis Slimming quien arrasó con su rutina, logrando fluir con el público. Finalmente, el humorista obtuvo un victorioso debut en la Quinta Vergara.

Por último, el número anglo de Men At Work no estuvo exento del cariñoso recibimiento del público. Con un solo integrante original, Colin Hay, la banda logró ser un total éxito con sus icónicas canciones y repasando los hits de su álbum Business As Usual (1981).

Además, el momento más aplaudido fue cuando el miembro fundador dedicó unas palabras a las víctimas del incendio forestal. “Queremos dedicar este show a las víctimas”, afirmó desde el escenario.

Finalmente la banda recibió la Gaviota de Oro y Gaviota de Plata.

¿Quiénes se presentan hoy 28 de febrero en Viña del Mar?

¡Atención fanáticos de la música! Esta noche el artista Mora, será el encargado de abrir la jornada festivalera con sus grandes éxitos musicales que prometen hacer bailar y cantar a sus seguidores del público.

Luego es el turno del comediante Lucho Miranda quien tendrá su debut sobre el escenario de la Quinta Vergara y promete ser una rutina de risas y buenos momentos para disfrutar.

Finalmente se presenta la artista brasileña Anitta, una de las estrellas más reconocidas del momento y quien ha realizado diversas colaboraciones como “Envolver”, “Bellakeo” con Peso Pluma o “Downtown” con J Balvin. También ha trabajado con otros grandes artistas, como Madonna, Luis Fonsi, Ozuna y Black Eyes Peas.