La cantante brasileña Anitta sigue sorprendiendo a sus fans con los lanzamientos de nueva música para acompañar sus días. Este fue el caso de su más reciente lanzamiento, el que viene acompañado con tres videos clips.

Con dos nuevas canciones, ya tenemos el primer video, el que viene después del lanzamiento de “Funk Rave” en el mes de junio ya pasado y canción que ya se acerca a casi 25 millones de reproducciones en Spotify.

Ardiente tema

“Funk Generation: A Favela Love Story” tiene por título el paquete de canciones de Anitta que vienen acompañada de una trilogía de videos que nos contaran la historia detrás de las 3 canciones que conforman el paquete.

Y es que el tema viene acompañado de las canciones “Casi Casi” y “Used To Be”, dos nuevas canciones, siendo esta primera la que viene acompañada de un colorido video musical que ya se encuentra disponible en youtube.

Mientras que desde ya puedes escuchar a continuación “Casi Casi”, lo nuevo de Anitta:

De igual forma, el video musical para “Used To Be” llegará prontamente a Youtube el próximo 24 agosto día que estará disponible para poder disfrutar en la plataforma de videos.

Sobre la historia detrás de las canciones, Anitta destacó que se sumerge en ritmos funk carioca, ritmo que la crió cuando era pequeña.

“En este proyecto me sumerjo en el funk carioca. El ritmo que me crió y que forma parte de la cultura donde nací. En los videos, hay mucho de lo que he vivido en las favelas. Aparte de productores internacionales, me empeñé en traer brasileños a este increíble equipo. Su contribución fue esencial. Los vídeos funcionan individualmente, ¡pero también son una trilogía!”, añade. “Tendrás que ver los tres para entender el resultado! Es bonito, divertido, colorido y entretenido“.

Recuerda que puedes escuchar desde ya las tres canciones de Anitta en Funk Generation: A Favela Love Story en Spotify.