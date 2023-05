La banda de rock estadounidense Foo Fighters tuvo un año bastante duro luego del fallecimiento del baterista de la banda, Taylor Hawkins a los 50 años en Bogotá, Colombia. Una noticia devastadora para los demás miembros de la banda además de los miles de fanáticos que tienen alrededor del mundo.

Luego de la lamentable pérdida de la banda decidió seguir adelante con nueva música y el próximo 2 de junio lanzarán su próximo álbum titulado “But Here We Are”, de hecho ya han adelantado su nuevo trabajo con dos singles llamados “Rescued” y “Under You”.

En cuánto al regreso de los escenarios la banda oficializó su retorno a los conciertos el 24 de mayo con shows en festivales de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Brasil y Japón, cerrando a finales de noviembre en Emiratos Árabes con la fecha de la Fórmula 1. A continuación en RedCarpet te comentamos quién es el nuevo baterista de Foo Fighters.

¿Quién es el nuevo baterista de Foo Fighters?

Durante una transmisión en vivo en Veeps.com desde el Studio 606 del grupo de Los Ángeles, la banda confirmó a Josh Freese quién ocupará el banquillo del difunto Taylor Hawkins.

Freese tiene una gran trayectoria de baterista en el rock estadounidense y es amigo desde hace mucho tiempo de Dave Grohl y de la banda, anteriormente a la oficialización de su nuevo puesto en la banda, acompañó a los Foo Fighters durante los conciertos tributo de Hawkins que por supuesto estuvieron repletos de fans y reconocidas estrellas de rock.

El nuevo integrante de la banda ha tocado la batería en en Vandals desde 1989 y ha actuado durante largos períodos con todos, desde Devo, Guns N ‘Roses, Nine Inch Nails y Replacements hasta Sting, Sublime with Rome, Weezer, A Perfect Circle, The Offspring, Danny Elfman y Paramore.